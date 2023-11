Die Eagles erringen einen riesigen Sieg, die Bills wirken verloren, CJ Stroud ist ein Superstar

Jason Fitz und Frank Schwab rekapitulieren nacheinander jedes Spiel der NFL-Woche 9 und reagieren auf die größten Handlungsstränge der heutigen Action. Jason und Frank beginnen mit ihren Erkenntnissen aus dem Sieg der Bengals über Josh Allen und den Bills am Sonntagabend und der Frage, ob es für Buffalo zu spät ist oder nicht, dem Sieg der Chiefs in Deutschland über die Dolphins, dem entscheidenden Sieg der Eagles über die Cowboys und die Spielereien im späten Spielverlauf und CJ Strouds unglaublicher Start in seine Karriere nach seinem Monstertag in Houston.

Später reagieren Fitz und Frank Spiel für Spiel auf den Rest des Sonntagsplans, während sie diskutieren, ob die Ravens das beste Team in der NFL sind oder nicht, den enormen Moralschub der Raiders, den Zustand der Patriots und vieles mehr . Das Duo rundet das Ganze mit einer Vorschau auf das kommende Montagabend-Match zwischen Justin Herbert und den Chargers und Zach Wilson und den Jets ab.

1:45 – Buffalo Bills @ Cincinnati Bengals

6:50 – Miami Dolphins @ Kansas City Chiefs

11:45 – Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles

18:05 – Tampa Bay Buccaneers @ Houston Texans

24:15 – New York Giants @ Las Vegas Raiders

31:05 – Minnesota Vikings @ Atlanta Falcons

36:55 – Seattle Seahawks @ Baltimore Ravens

41:15 – Los Angeles Rams @ Green Bay Packers

42:00 – Chicago Bears @ New Orleans Saints

45:05 – Arizona Cardinals @ Cleveland Browns

48:45 – Washington Commanders @ New England Patriots

52:30 – Indianapolis Colts @ Carolina Panthers

57:45 – Vorschau Montagabend: Los Angeles Chargers @ New York Jets

HOUSTON, TX – 05. NOVEMBER: CJ Stroud #7 der Houston Texans feiert, nachdem er in der zweiten Halbzeit im NRG Stadium am 5. November 2023 in Houston, Texas, einen Touchdown gegen die Tampa Bay Buccaneers erzielt hat. (Foto von Cooper Neill/Getty Images) (Cooper Neill/Getty Images)

Zero Blitz wäre nichts ohne den Einfluss unseres geliebten Terez Paylor, der eine Säule der NFL-Redaktion und Podcast-Berichterstattung von Yahoo Sports war. Wir werden diesen NFL-Podcast weiterhin zu seinen Ehren produzieren und hoffen, dass Sie Terez Paylors Vermächtnis auf eine von drei Arten unterstützen können:

• Kaufen Sie einen „All-Juice Team“-Hoodie oder ein T-Shirt bei BreakingT.com/Terez. Alle Gewinne finanzieren direkt das Terez A. Paylor-Stipendium an der Howard University.

• Spenden Sie direkt an die PowerMizzou Journalism Alumni-Stipendium zum Gedenken an Terez Paylor

• Spenden Sie direkt unter giving.howard.edu/givenow. Bitte beachten Sie unter „Tribut“, dass Ihre Spende im Gedenken an Terez A. Paylor erfolgt. Klicken Sie unter „Bezeichnung“ auf „Sonstige“ und geben Sie „Terez A. Paylor-Stipendium“ ein.