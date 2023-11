Die Dukes beeindrucken die Spartans Nr. 4 und holen sich den zweiten Sieg aller Zeiten gegen ein Ranglistenteam

James Madison sorgte am ersten Spieltag der Saison 2023/24 für eine frühe Überraschung, indem er am Montag in East Lansing, Michigan, die Nr. 4 Michigan State mit 79:76 in der Verlängerung besiegte. Der Sieg gegen MSU ist erst der zweite Top-25-Sieg in der Programmgeschichte, nachdem er die damalige Nr. 1 besiegte. 19 Cal am 29. Dezember 1992.

JMU-Stürmer Raekwon Horton warf 8,6 Sekunden vor Schluss in der Verlängerung einen Dreier zu Boden, und TJ Bickerstaff schoss beim darauffolgenden Ballbesitz einen seiner beiden Freiwürfe, um den Sieg zu besiegeln.

Bickerstaff traf 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen kurzen Sprung, um eine Verlängerung zu erzwingen. Bickerstaff beendete das Rennen mit 21 Punkten und Terrence Edwards Jr. erzielte mit 24 Punkten den höchsten Teamwert.

Die Dukes konnten eine herausragende Leistung von MSU-Guard Tyson Walker abwehren, der spielbeste 35 Punkte erzielte. Am Ende der regulären Spielzeit wurde Walker der Ball in der Nähe der 3-Punkte-Linie gestohlen. Michigan State beendete das Spiel 1 von 20 aus der Tiefe.

JMU schloss die letzte Saison mit 22:1 ab und unterlag South Alabama im Halbfinale des Sun Belt Conference Tournament, um die Saison zu beenden.

Michigan State ist am Donnerstag Gastgeber von Southern Indiana, bevor es am 14. November im Champions Classic gegen Duke Nr. 2 antritt. Was JMU betrifft, wird es versuchen, seinen überraschenden Sieg über die Spartans gegen Kent State am Donnerstag auszubauen.

Neuland für Tom Izzo

Das letzte Mal, dass ein Top-5-Team der AP seinen Saisonauftakt gegen einen nicht gewerteten Gegner verlor, war – Sie haben es erraten – Michigan State im Jahr 2005. In dieser Saison verloren die Spartans ihr Eröffnungsspiel gegen Hawaii und am Montag erlebte Izzo seine erste Heimniederlage im November in seiner 29-jährigen Trainerkarriere an der Michigan State University. Das letzte Mal, dass die Spartans im November ein Heimspiel verloren, war 1986. Die Spartans haben die meisten ihrer Hauptspiele außerhalb der Konferenz an neutralen Orten ausgetragen, aber dennoch ging mit der Niederlage gegen die Dukes eine unglaubliche Serie zu Ende.

Walker war großartig, aber Sparty braucht mehr

Walker ist nicht nur einer der besten Torschützen des Landes, sondern auch einer der erfolgreichsten Spieler Amerikas. Walker machte 1:26 vor Ende der regulären Spielzeit einen Korbleger, um seinem Team einen Vorsprung von vier Punkten zu verschaffen, aber sie konnten das Spiel nicht abschließen. Walker war einer von nur zwei MSU-Spielern (Coen Carr), die zweistellig punkteten. MSU verpasste 19 von 20 3-Punkte-Versuchen und andere erfahrene Spieler wie Malik Hall, Mady Sissoko, Jaden Akins und AJ Hoggard trugen in der Offensive nicht genug bei, um Walker zu helfen.

MSU verfügt über eine einzigartige Mischung aus Erfahrung und erfahrener Führung, die es ihnen ermöglichen sollte, solche Spiele mit Bravour zu gewinnen. Das war am Montag sicherlich nicht der Fall. Wenn der Spießrutenlauf des Spielplans beginnt, wird die MSU nicht viele Spiele gewinnen, wenn sie 5 % aus der Distanz herausschießt.