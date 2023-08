Diese Sommertage sind noch nicht vorbei.

Vor dem Finale der zweiten Staffel bestätigte Prime Video dies Der Sommer, in dem ich hübsch wurde Serie, basierend auf Jenny HanDie gleichnamige Buchtrilogie wird in der dritten Staffel zurückkehren.

Im Gegensatz zu den sieben Episoden der ersten Staffel und den acht Episoden der zweiten Staffel wird die kommende Folge laut einer Pressemitteilung von Prime Video zehn Episoden umfassen.

„Jenny Han ist eine begabte Geschichtenerzählerin, deren Fans sehnsüchtig auf das dritte Kapitel dieser Geschichte gewartet haben.“ Vernon Sanders, sagte der Fernsehchef von Amazon und MGM Studios in einer Erklärung. „Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass es noch viel mehr gibt Sommer sich freuen auf.“

Prime Video stellte jedoch fest, dass die Produktion der Show aufgrund der anhaltenden Streiks der Writers Guild of America und der SAG-AFTRA nicht beginnen wird. (Die beiden Gewerkschaften, die Drehbuchautoren bzw. Schauspieler vertreten, riefen Anfang des Jahres zu einem Streik auf, nachdem es ihnen nicht gelungen war, eine Vertragsvereinbarung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers zu erzielen.)