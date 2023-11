*Gibt den höchsten APY an, der in jeder Laufzeit angeboten wird. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oben, um unsere Listen der bestbezahlten CDs nach Laufzeiten für Bank-, Kreditgenossenschafts- und Jumbo-Zertifikate anzuzeigen.

Beachten Sie, dass dies bei Jumbo-CDs nicht der Fall ist stets zahlen eine höhere Rendite als Standardzertifikate. Manchmal geht es genauso gut – oder besser – mit einer Standard-CD. Dies ist derzeit in sechs der acht oben genannten Semester der Fall. Daher ist es ratsam, beide Zertifikatstypen zu prüfen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen.

Wie hoch werden die CD-Preise dieses Jahr sein?

Die Federal Reserve kämpft seit März letzten Jahres aggressiv gegen die jahrzehntelange Inflation, indem sie den Leitzins im Jahr 2022 mit schnellen und heftigen Erhöhungen und dann mit moderateren Erhöhungen im Jahr 2023 anhebt. Dies hat historisch günstige Bedingungen für CD-Käufer geschaffen für alle, die Bargeld auf einem hochverzinslichen Spar- oder Geldmarktkonto halten.

Die Fed hat sich am vergangenen Mittwoch dafür entschieden, die Zinsen unverändert zu lassen, ihr zweiter derartiger Schritt in Folge. Damit bleibt der Leitzins der Zentralbank auf dem höchsten Niveau seit 2001. Doch in seiner Pressekonferenz nach der Ankündigung machte Fed-Chef Jerome Powell deutlich, dass die Beibehaltung der Leitzinsen heute nicht unbedingt bedeutet, dass der Ausschuss mit den Erhöhungen fertig ist.

„Die Inflation hat sich seit Mitte letzten Jahres abgeschwächt und die Werte im Sommer waren recht günstig. Aber ein paar Monate mit guten Daten sind nur der Anfang dessen, was nötig ist, um Vertrauen aufzubauen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres Ziels bewegt“, sagte Powell sagte.

Der Fed-Vorsitzende bekräftigte auch, was er in vielen vergangenen Pressekonferenzen angedeutet hatte, dass die aktuelle Ankündigung lediglich eine Entscheidung für heute darstelle. „Wir haben keine Entscheidungen über zukünftige Treffen getroffen“, sagte Powell. „Wir gehen von Treffen zu Treffen.“

Mit anderen Worten: Die Fed lässt die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung offen, für den Fall, dass die Inflation nicht weit genug sinkt oder der Ausschuss nicht zuversichtlich ist, dass die Inflation zuverlässig in der Nähe ihres Zielniveaus bleiben wird. Die nächste Zinsankündigung wird die Fed am 13. Dezember bekannt geben.

Wie wir stets darauf hinweisen, ist der Versuch, Zinsbewegungen der Fed vorherzusagen, eine unzuverlässige Aufgabe. Derzeit sieht es so aus, als würden sich die CD-Sätze in etwa auf ihrem erhöhten Niveau stabilisieren. Aber wenn es wahrscheinlich erscheint, dass die Fed im Dezember oder Januar eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird, könnten die CD-Zinsen immer noch etwas höher ausfallen.

Beachten Sie, dass es sich bei den hier genannten „Spitzenzinsen“ um die höchsten landesweit verfügbaren Zinssätze handelt, die Investopedia in seiner täglichen Zinsforschung bei Hunderten von Banken und Kreditgenossenschaften ermittelt hat. Dies unterscheidet sich erheblich vom nationalen Durchschnitt, der alle Banken umfasst, die CDs mit dieser Laufzeit anbieten, darunter viele große Banken, die nur geringe Zinsen zahlen. Daher sind die landesweiten Durchschnittswerte immer recht niedrig, während die Spitzenpreise, die Sie beim Einkaufen ermitteln können, oft fünf-, zehn- oder sogar 15-mal höher sind.

Offenlegung der Tariferhebungsmethodik

An jedem Geschäftstag verfolgt Investopedia die Tarifdaten von mehr als 200 Banken und Kreditgenossenschaften, die Kunden im ganzen Land CDs anbieten, und ermittelt täglich die Rangliste der am besten bezahlten Zertifikate in jedem wichtigen Zeitraum. Um sich für unsere Listen zu qualifizieren, muss das Institut staatlich versichert sein (FDIC für Banken, NCUA für Kreditgenossenschaften) und die Mindesteinzahlung der CD darf 25.000 US-Dollar nicht überschreiten.

Banken müssen in mindestens 40 Bundesstaaten verfügbar sein. Und während einige Kreditgenossenschaften verlangen, dass Sie an eine bestimmte Wohltätigkeitsorganisation oder einen bestimmten Verein spenden, um Mitglied zu werden, wenn Sie andere Zulassungskriterien nicht erfüllen (z. B. wenn Sie nicht in einer bestimmten Gegend leben oder in einer bestimmten Art von Arbeit arbeiten), Wir schließen Kreditgenossenschaften aus, deren Spendenbedarf 40 $ oder mehr beträgt. Weitere Informationen darüber, wie wir die besten Tarife auswählen, finden Sie in unserer vollständigen Methodik.