Die Dominikanische Republik hat 1800 Kinder ohne ihre Eltern nach Haiti deportiert

CNN

—



Hunderte von Kindern wurden laut UNICEF ohne ihre Eltern aus der Dominikanischen Republik ausgewiesen, inmitten eines umfassenden Vorstoßes der Regierung, mutmaßliche undokumentierte Migranten aus dem Land zu entfernen.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat seit Jahresbeginn mindestens 1.800 unbegleitete Kinder von den dominikanischen Einwanderungsbehörden nach Haiti gebracht, sagte ein Sprecher am Montag gegenüber CNN.

Viele kommen ohne Ausweispapiere an und werden inmitten von erwachsenen Abgeschobenen ins Land „verschickt“, sagte der Sprecher auch – und warf damit die Frage auf, wie die dominikanischen Behörden festgestellt haben, dass sie überhaupt nach Haiti gehören.

In der Dominikanischen Republik, die sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, werden manchmal Eltern ohne Kinder in Haftanstalten für Einwanderer festgehalten.

„Eine Frau hatte eine Wickeltasche dabei, aber nicht das Baby. [Immigration agents] hatte ihr gesagt, dass sie ihr Baby nicht mitnehmen könne und dass sie es zum Bus bringen würden – aber dann brachten sie das Baby nicht zum Bus“, sagte Yoana Kuzmova, Forscherin am Dominican Migration Policy Thinktank Center für Migrationsbeobachtung und soziale Entwicklung in der Karibik.

Die Dominikanische Republik hat lange versucht, die haitianische Bevölkerung innerhalb ihrer Grenzen zu reduzieren. Aber die jüngste Abschiebungswelle in diesem Jahr findet mit atemberaubender Geschwindigkeit und Breite statt, was Kritiker dazu veranlasst, der Regierung des karibischen Landes Rassenprofilierung, chaotische Hinrichtungen und die Missachtung von Menschenrechten und Familien vorzuwerfen, während Einwanderungsbeamte Menschen aus dem Land drängen.

Die Botschaft der Vereinigten Staaten in der Dominikanischen Republik hat Schwarze und „dunkelhäutige Amerikaner“ davor gewarnt, dass sie angesichts des harten Vorgehens gegen die Einwanderungsbehörde eine „verstärkte Interaktion“ mit den dominikanischen Behörden riskieren. In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung beschrieb die Botschaft „Berichte über die Ungleichbehandlung“ von US-Bürgern aufgrund der Hautfarbe.

Aber der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, hat Forderungen zurückgewiesen, die Abschiebungen zu stoppen, und argumentiert, dass die Dominikanische Republik das benachbarte Haiti bereits mehr als jedes andere Land der Welt unterstützt.

CNN hat das Migrationsinstitut der Dominikanischen Republik um einen Kommentar gebeten.

Allein im Oktober wurden nach Angaben der haitianischen Hilfsorganisation Groupe d’Appui des Rapatriés et Réfugiés 14.801 Menschen aus der Dominikanischen Republik nach Haiti geschickt – durchschnittlich 477 Menschen pro Tag.

Social-Media-Videos, die offenbar zeigen, wie dominikanische Einwanderungsbehörden Razzien durchführen, haben unter Haitianern und Menschen haitianischer Herkunft in der Dominikanischen Republik Panik ausgelöst, wobei sogar einige rechtmäßige Einwohner CNN mitteilten, dass sie Angst haben, ihre Häuser zu verlassen.

Das Kommunikationsministerium von Haiti forderte seinen Nachbarn am Sonntag auf, die „Menschenwürde“ zu respektieren, und verwies auf die „atemberaubenden Bilder …, die die Aufmerksamkeit auf die unmenschliche und erniedrigende Behandlung gelenkt haben, die haitianischen Bürgern in der Dominikanischen Republik zugefügt wird“.

Laut ehemaligen Häftlingen und Experten, die von CNN befragt wurden, sowie der Erklärung der US-Botschaft hat die Einwanderungsfahne einige Menschen unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem rechtlichen Status erfasst.

Ein Haitianer, der legal in der Dominikanischen Republik lebt und arbeitet, sagte CNN, dass Einwanderungsbeamte mitten in der Nacht in sein Haus eingebrochen seien und sich geweigert hätten, seine Argumente anzuhören.

„Ich habe mit meiner Familie in meinem Haus geschlafen. Um 3 Uhr morgens (Ortszeit) brach eine Gruppe von Einwanderungsbeamten meine Tür auf und verhaftete mich. Sie haben mich nicht nach meinen Papieren oder irgendetwas gefragt; sie haben mich nicht zu Wort kommen lassen“, sagt ein Mann haitianischer Herkunft, dessen legale Arbeitserlaubnis gerade verlängert wurde, als er festgenommen wurde.

„Sie haben mich einfach gepackt und weggebracht; Ich sagte ihnen, ich hätte Papiere und sie hörten nicht einmal zu“, fügte er hinzu.

Er wurde über Nacht unter erbärmlichen Bedingungen festgehalten, bevor er am nächsten Tag freigelassen wurde.

Ein Video, das er heimlich gefilmt und mit CNN geteilt hat, zeigte ein Betongebäude mit beengten Ständen, die mit Lebensmitteln überhäuft und von Abfall geschwärzt waren, und einen schmalen Raum ohne Betten, in dem mindestens 15 weitere inhaftierte Männer warteten.

„Sie behandeln sie wie Tiere. Sobald sie sie ins Gefängnis gesteckt haben, lassen sie sie dort auf dem Boden schlafen, ohne sie zu füttern. Sie vernichteten die Dokumente der Menschen und in einigen Fällen hatten die Menschen keine Chance, ihre Papiere vorzuzeigen“, sagte Sam Guillaume, ein Sprecher der GARR.

Er fügte hinzu, dass seine Organisation mehrere Dominikaner in Haiti aufgenommen habe, die fälschlicherweise festgenommen und deportiert worden seien.

Die Bemühungen der Dominikanischen Republik, Menschen haitianischen Ursprungs aus dem Land zu entfernen, reichen Jahre zurück.

Im Jahr 2013 entschied das Verfassungsgericht des Landes kontrovers, dass im Land geborenen Dominikanern von Eltern ohne gültige Papiere die Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte – wodurch Zehntausende von Menschen staatenlos wurden und kein anderes Land ihre Heimat nennen konnte.

Umgangssprachlich als „La Sentencia“ oder der Satz bekannt, hat es laut der Interamerikanischen Menschenrechtskommission „eine Situation der Staatenlosigkeit in einem Ausmaß geschaffen, das es in Amerika noch nie zuvor gegeben hat“.

Viele haitianische Migranten in der Dominikanischen Republik verlassen sich auf kurzfristige Aufenthaltsgenehmigungen, um durch einen „Regularisierungsplan“ legal im Land zu bleiben. Aber Kuzmova, die Rechtsforscherin, sagt, sie höre „immer wieder“, dass sie riskieren, abgeschoben zu werden, während sie auf die Verlängerung dieser Genehmigungen warten.

„Bei Migranten aus Haiti ist die Aufenthaltserlaubnis ein Jahr gültig, und sie brauchen ein Jahr, um sie zu erneuern. Die Realität ist also, dass, wenn diese Person, die Anspruch auf eine Genehmigung hat, auf der Straße aufgegriffen wird, sie kein gültiges Dokument bei sich haben wird“, sagt sie.

„Die Leute sagen, wenn Sie mit einer abgelaufenen Karte abgeholt werden, zerstören sie diese. Und das war im Grunde der Beweis, dass Sie im Regularisierungsplan waren.“

Ein neuer Präsidialerlass, der letzte Woche erlassen wurde, um eine spezialisierte Strafverfolgungseinheit zur Bekämpfung von Hausbesetzungen zu schaffen, könnte auch verwendet werden, um Menschen haitianischen Ursprungs ins Visier zu nehmen, die in historischen Zuckerplantagen-Dörfern leben, die als bekannt sind bateyesdas einst eine große Zahl von Wanderarbeitern anzog.

„Die Menschen, die jetzt dort leben, sind größtenteils alte Menschen im Ruhestand, die auf den Plantagen gearbeitet haben, und sie haben keinen Eigentumsnachweis. Das könnte also eine weitere Möglichkeit sein, die Polizei zu instrumentalisieren, um Abschiebungen durchzusetzen“, sagt Kuzmova.

Während Haiti darum kämpft, sich von den miteinander verbundenen politischen und Sicherheitskrisen zu erholen, haben die Vereinten Nationen die Dominikanische Republik wiederholt aufgefordert, die Entsendung von Menschen dorthin einzustellen.

„Unermüdliche bewaffnete Gewalt und systematische Menschenrechtsverletzungen in Haiti ermöglichen derzeit keine sichere, würdevolle und nachhaltige Rückkehr der Haitianer in das Land. Ich wiederhole meinen Aufruf an alle Länder in der Region, einschließlich der Dominikanischen Republik, die Abschiebung von Haitianern zu stoppen“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk Anfang dieses Monats.

Zwei Tage später reagierte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, mit Hohn, bezeichnete Turks Äußerung als „inakzeptabel und unverantwortlich“ – und sagte, er werde stattdessen Abschiebungen beschleunigen.