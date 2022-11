Die Distrikte mit den höchsten Ausgaben zeigen, warum die Hausdemokraten in Schwierigkeiten sind

Aber neun der zehn Bezirke, die in den letzten Monaten das meiste Geld angezogen haben, sind Sitze, in denen demokratische Amtsinhaber zur Wiederwahl kandidieren. Die gesamten Werbeausgaben für Hausrennen in diesem Zyklus – einschließlich des Geldes von Kandidaten und externen Gruppen – haben bereits 1,2 Milliarden US-Dollar überschritten, wobei am letzten Wochenende vor dem Wahltag mehr als 100 Millionen US-Dollar geplant sind.





Geld bestimmt nicht den Wahlausgang. Die Gesamtausgaben veranschaulichen jedoch, welche Bezirke beide Parteien als die wahrscheinlichsten Aussichten für einen Wechsel angesehen haben, sobald die Stimmen gezählt sind.

Laut einer POLITICO-Analyse von Daten von AdImpact haben 24 Hausbezirke zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober mindestens 5 Millionen US-Dollar an TV- und Radioausgaben von jeder Partei angezogen.

Die Demokraten verteidigen 20 der 24 Distrikte, während nur drei – Kaliforniens 22. Distrikt, New Mexicos 2. Distrikt und New Yorks 22. Distrikt – derzeit von Republikanern gehalten werden.

Diese drei Sitze wurden jeweils durch Neuverteilung wettbewerbsfähiger gemacht. Ein neuer Sitz, Colorados 8. Bezirk, ist eine mögliche Abholmöglichkeit für beide Parteien. Zu den stark angegriffenen Distrikten gehört eine Handvoll Sitze, die Trump im Jahr 2020 gewonnen hat und die von Reps gehalten werden. Jared Golden (D-Maine), Matt Cartwright (D-Pa.) und Cindy Axe (D-Iowa).

Diese Bezirke, die auf beiden Seiten hohe Ausgaben angezogen haben, spiegeln nicht das gesamte Schlachtfeld des Hauses wider. Die Demokraten haben nicht ganz so viel in den Vororten von Omaha ausgegeben, hoffen aber immer noch, den Sitz von Rep. Don Speck (R-Neb.), der es 2020 schaffte, seinen Sitz zu halten, obwohl Biden auch seinen Bezirk gewann. Die Republikaner sind optimistisch, Sitze von Demokraten wie dem 2. und 6. Bezirk von Arizona zu übernehmen, wo demokratische Gruppen weniger investiert haben.

Der Abgeordnete Matt Cartwright (D-Pa.) spricht während einer Pressekonferenz nach einem Treffen des House Democratic Caucus im US-Kapitol am 2. November 2021. | Allison Shelley/Getty Images

„Demokraten spielen sowohl offensiv als auch defensiv, um MAGA-Extremisten davon abzuhalten, unser Land zurückzudrängen“, sagte Tommy Garcia, Sprecher des Wahlkampfkomitees des Demokratischen Kongresses.

Die Umverteilung nach der Volkszählung von 2020 schrumpfte die Zahl der wirklich wettbewerbsfähigen Sitze, wobei insbesondere die Republikaner in der Lage waren, Bezirke zu stützen, die die Demokraten bei früheren Wahlen möglicherweise ins Visier genommen hatten. Dieser Trend, gepaart mit einem nationalen Umfeld, das von Biden-Zustimmungsraten in den niedrigen 40er Jahren angetrieben wird, hat die Aussichten der Demokraten auf eine Übernahme verringert.

Die Republikaner haben auch Last-Minute-Gelder in mehrere blauere Bezirke geworfen. Zu den Bezirken, die in den letzten Wochen vor dem Wahltag die meisten Fernseh- und Radiogelder anziehen, gehört der 17. Bezirk von New York, wo Rep. Sean Patrick Maloney (DN.Y.) steht vor einer unerwartet schwierigen Herausforderung durch den Republikaner Michael Lawler. Die Demokraten sind bereit, im Rennen bis zum Wahltag 2,3 Millionen Dollar auszugeben, verglichen mit knapp 1,4 Millionen Dollar für die Republikaner. Das Rennen hatte vor Oktober wenig Ausgaben von beiden Parteien gesehen.

Der Congressional Leadership Fund, der primäre Super-PAC der Repräsentantenhaus-Republikaner, fügte diese Woche auch Käufe in von den Demokraten gehaltenen Bezirken in Illinois und New York hinzu, die einst als sichere Häfen für die Partei galten.

„Geld spricht und das Geld sagt, dass die Republikaner des Hauses tief in das von den Demokraten gehaltene Territorium vordringen. Das sind schlechte Nachrichten für jeden schwachen Demokraten“, sagte Michael McAdams, Sprecher des National Republican Congressional Committee.

Selbst mit den GOP-Anzeigenkäufen in letzter Minute geben die Demokraten am letzten Wochenende immer noch mehr für Hausrennen aus, was den Fundraising-Vorteil der Partei auf Kandidatenebene und ein starkes Ergebnis für ihren führenden Super-PAC, House Majority PAC, widerspiegelt.

Laut AdImpact wird die Gruppe vom 1. November bis zum Wahltag mehr als 50 Millionen US-Dollar ausgeben. Und die 10 Sitze, für die sie in diesem Zeitraum am meisten ausgeben, sind alles Bezirke, die die Demokraten zu halten versuchen.

Ally Mutnick trug zur Berichterstattung bei.