Ein Pfarrer im Hünfelder Land im Kreis Fulda verlässt seine Pfarrei – weil er geheiratet hat. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Ein Pfarrer im Hünfelder Land im Kreis Fulda verlässt seine Pfarrei – weil er geheiratet hat. Jetzt reagiert die Diözese. Hier können Sie mehr darüber lesen:

Nüsttal/Hünfeld – Weil Kaplan Thorstein Thomann „während seines Urlaubs standesamtlich geheiratet hat, ist er am 15. August aus dem Priesterdienst ausgeschieden“, bestätigt die Pressestelle des Bistums Fulda auf Anfrage der Fuldaer Zeitung. Die Diözesanleitung wurde vorab informiert, die Heiratsurkunde liegt nun vor. „Nach kanonischem Recht ist ein Dienst als Priester nicht mehr möglich“, schreibt die Pressestelle der Diözese.



Thomann begleitet seit dem 29. November 2020 als Seelsorger die Gläubigen in der Kirchengemeinde Hünfeld. Am 3. Juni 2017 wurde er im Fuldaer Dom zum Priester geweiht. Ab August 2017 hatte er mehrere Seelsorgestellen im Bistum Fulda inne. „Aus persönlichen Gründen hat er sich nun dazu entschieden, nicht mehr zölibatär zu leben“, teilte die Diözese mit. Das Bistum Fulda bedauert den Verlust eines Pfarrers: „Dennoch respektieren wir seine ganz persönliche Lebensentscheidung. Wir danken Thorstein Thomann für seinen Einsatz in unserem Bistum und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg Gottes Segen.“