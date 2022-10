Die Digitalisierung ist noch in vollem Gange und beeinflusst Sie maßgeblich

Die Zukunft liegt in der IT-Branche – weshalb zahlreiche Industriekaufleute zu Fachinformatikern umgeschult werden. Während einige Branchen davon profitieren, verlieren andere ihre Mitarbeiter. Immer mehr Fachkräfte aus der Industrie entscheiden sich für eine berufliche Neuorientierung und ergreifen einen Job in der IT.

„Jeden Tag haben wir Spezialisten aus Handwerk oder Industrie, die Programmierer werden wollen, am Telefon“, sagt Junus Ergin. Als Geschäftsführer der Developer Academy bildet er Quereinsteiger zu Programmierern und Fachinformatikern aus und kennt die Motive, die immer mehr Fachkräfte zum Wechsel bewegen. In diesem Artikel verrät er gerne, warum gerade Industriefachleute immer häufiger zu Programmierern umgeschult werden.

Großes IT-Interesse in der gesamten Branche

IT-Interessierte verfügen über vielfältige Qualifikationen, darunter CNC-Fräsmaschinen, Maschinen- und Anlagenführer, Elektroniker und Ingenieure. Auch ungelernte Arbeitskräfte können erfolgreich zu Softwareentwicklern umgeschult werden. Aufgrund ihrer Berufserfahrung sind diese Experten meist sehr technisch versiert.

Einige von ihnen hatten bereits erste Berührungen mit dem Programmieren selbst, zum Beispiel weil sie in der Fabrik CNC-Maschinen programmieren und einrichten. Oder weil sie in der Berufsschule schon die eine oder andere Codezeile geschrieben haben. Damit qualifizieren sie sich als Softwareentwickler, denn die Gesetzmäßigkeiten und Abläufe bei der Bedienung und Programmierung von Maschinen unterscheiden sich nicht wesentlich von der Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung. Die Nachfrage von Technikern aller Art nach einer Ausbildung im Bereich Softwareentwicklung ist deutschlandweit hoch. In Süddeutschland sticht das Interesse etwas hervor, weil es hier mehr Maschinenbauunternehmen gibt.

Warum so viele Profis die Branche verlassen wollen

Technische Fachkräfte sind oft zielstrebig und ehrgeizig. Du kennst dich gut mit Technik aus und bist es gewohnt, Probleme zu lösen. Die Denkweise von Softwareentwicklern ist ihnen oft nahe. Die Arbeitsbedingungen im Maschinenbau, in der Produktion und anderen energieintensiven Branchen sind nicht so attraktiv wie in der Softwareentwicklung. Insbesondere Schichtarbeit war schon immer eine Herausforderung für die meisten Fabrikarbeiter, insbesondere für Familien.

Hinzu kommen die momentanen Unsicherheiten, die zu geringeren Investitionen in der Branche führen. Ein wichtiges Thema sind die hohen Energiepreise. Die Zukunftsaussichten der Industriezweige und ihrer Beschäftigten werden immer ungewisser. Viele Fachkräfte orientieren sich daher neu, um einen Karriereweg mit guten Zukunftsperspektiven zu finden. So berät die Developer Academy täglich Industriespezialisten zu Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der IT.

Industriejobs für Facharbeiter werden im Vergleich zur IT-Branche immer weniger wettbewerbsfähig. Dies führt zu einer größeren Verunsicherung der Mitarbeiter. Industriejobs werden aus diesen Gründen nicht mehr so ​​gut bezahlt wie früher und es gibt kaum Aufstiegschancen. Nicht wenige befürchten auch, dass ihr Unternehmen in den nächsten Jahren die Produktion ins Ausland verlagert.

Deshalb ist die IT-Branche bei Fachkräften so gefragt

Interessenten für eine Ausbildung zum Softwareentwickler an der Developer Academy sind meist junge, talentierte Menschen, die bessere berufliche Perspektiven suchen. Allerdings gibt es immer wieder Teilnehmer mit etwas mehr Berufserfahrung, die auch die Branche wechseln und in der IT Fuß fassen wollen. Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist so groß, dass man auch mit Mitte 40 noch gute Chancen auf einen lukrativen Job in der IT-Branche hat. Dass sie umgeschult werden, liegt an den guten Aussichten, sich auf Basis dieses Jobs eine unbeschwerte Zukunft aufbauen zu können.

Natürlich wird sich auch Software weiterentwickeln, aber die Nachfrage wird auf absehbare Zeit hoch bleiben. Ein Grund ist der Personalmangel in allen Bereichen. Sie zwingt Unternehmen, Prozesse stärker zu digitalisieren und zu automatisieren. Viele sehen hier eine Chance, ihren Job in der Produktion gegen einen in der IT zu tauschen.

Über Junus Ergin:

Zusammen mit Manuel Thaler hat Junus Ergin ein Ausbildungsprogramm entwickelt, mit dem Quereinsteiger, unabhängig von ihrem Hintergrund, schnell in eine Karriere als Programmierer und Softwareentwickler starten können. Bei der Developer Academy bilden die Experten Menschen aus allen Branchen aus, die sich für IT begeistern, einen Job mit Zukunft wollen und ihr Potenzial voll entfalten wollen. Quereinsteiger sind im Durchschnitt nach sechs bis neun Monaten Weiterbildung bei IT-Fachkräften bereit für den Arbeitsmarkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://developerakademie.com

Pressekontakt:

Developer Academy GmbH

https://developerakademie.com/

E-Mail: info@developerakademie.com

Pressekontakt:

Ruben Schäfer

redaktion@dcfverlag.de

Originalinhalt von: Manuel Thaler übermittelt durch news aktuell