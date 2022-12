Die Deutschen machen die WAGs für das Scheitern der WM verantwortlich

Berichten zufolge waren Spieler und Mannschaftsverantwortliche mit dem „Urlaubsgefühl“, das Deutschland bei der Weltmeisterschaft umgab, nicht zufrieden. Die Deutschen beendeten ihren Turnierlauf vorzeitig. Vier Punkte nach drei Spielen schickten den Weltmeister von 2014 vor der K.-o.-Runde aus dem Rennen.

Bild behauptet, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hätten ein Gespräch mit Trainer Hansi Flick über den Verbleib der Mannschaft in Katar geführt. Der Gipfel, der angeblich einige Stunden dauerte, konzentrierte sich hauptsächlich auf den abgelegenen Ort, an dem Deutschland übernachtete.

WAGs machen Deutschland für das Scheitern der WM verantwortlich

Einige äußerten sich bei dem Treffen besorgt über die Tatsache, dass bedeutende andere im Resort blieben. Nach dem 1:1-Unentschieden der Mannschaft gegen Spanien am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft wurden Ehefrauen und Freundinnen oder WAGs zu einem zweitägigen Aufenthalt in Deutschland eingeladen. Dies führte offenbar zu Reibereien mit bestimmten Spielern und Mannschaftsoffiziellen.

Während des Aufenthalts hatten Teammitglieder Berichten zufolge Probleme mit Spielern, die sich um ihre Kinder kümmerten, während ihre Lebensgefährten im Pool faulenzten.

Ein weiteres Thema, das in der Sitzung angesprochen wurde, war das Resort selbst. Das deutsche Team übernachtete im Zulal Wellness Resort in Katar. Das Fünf-Sterne-Resort liegt an der Nordspitze des Landes und liegt am Arabischen Golf.

Resort fast 70 Meilen von Doha entfernt

Während die Unterkünfte sicherlich fantastisch waren, ist es auch eines der am weitesten von Doha entfernten Resorts. Stadien für die WM 2022 gab es in und um die Hauptstadt. Das Zulal Wellness Resort liegt etwa 75 Fahrminuten von der Innenstadt von Doha entfernt.

Die Entfernung zwischen dem Resort und der Stadt verursachte auch früher im Turnier Probleme. Die FIFA leitete eine Untersuchung ein, warum Flick ohne Spieler zu einer Pressekonferenz erschien. Der Dachverband des Sports lässt die Spieler normalerweise ihren Manager zur Pressekonferenz begleiten.

Flick verteidigte den Wechsel damit, dass er seine Spieler nicht dem dreistündigen Hin- und Rückspiel aussetzen wolle.

Der Deutsche Fußball-Bund gab am Mittwoch bekannt, dass Flick Cheftrainer der Mannschaft bleiben wird. Der Technische Direktor des Deutschen Fußball-Bundes, Oliver Bierhoff, war zuvor nach der glanzlosen Leistung der Mannschaft beim Turnier zurückgetreten.

FOTO: IMAGO / Moritz Müller