Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Kraftfahrt-Bundesamt Untätigkeit vor.

Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage gegen das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eingereicht. Die Umwelthilfe wirft dem KBA vor, „nicht gegen unzulässige Abschalteinrichtungen und massiv erhöhte Stickoxidemissionen bei Fiat-Wohnmobilen vorgegangen zu sein“. Dazu ist das KBA als zuständige Marktüberwachungsbehörde seit Inkrafttreten einer neuen EU-Verordnung im September 2020 verpflichtet.

Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein bestätigte den Eingang der Beschwerde (Az. 3 A 177/22). Das KBA wies den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Als Marktüberwachungsbehörde prüft das Amt „laufend Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller“.

„Extrem hohe Stickoxidemissionen“

Die Umwelthilfe teilte mit, Ende 2020 bei der Vermessung zweier Reisemobile auf Fiat-Ducato-Basis „extrem hohe Stickoxidemissionen“ festgestellt zu haben. Die Messergebnisse wurden an das KBA übermittelt. Im Mai 2021 bestätigte das KBA in einem Schreiben an die DUH, dass eigene Messungen auch bei Fiat-Ducato-Modellen „hohe Stickoxidemissionen wegen Unzulässigkeit“ festgestellt hätten. Das Bundesamt hat angekündigt, weitere Schritte zu prüfen.

Die DUH schickte daraufhin weitere Abgasmessungen mit dem gleichen Ergebnis für sieben weitere Wohnmobile und forderte das KBA auf, tätig zu werden. Im Juni 2022 reichte die DUH dann Klage wegen Untätigkeit ein, nun folgte die Klage.

Das KBA entgegnete, es habe eigene Messungen an den Wohnmobilen durchgeführt, als eine andere Rahmenrichtlinie in Kraft war. „Daher war es dem KBA noch nicht möglich, die Befugnisse für Marktüberwachungsbehörden aus der neuen Verordnung (EU) 2018/858 anzuwenden“, hieß es. Daher wurde die zuständige Typgenehmigungsbehörde in Italien über die Prüfergebnisse des KBA informiert und „Abhilfemaßnahmen beantragt“. „Die italienische Typgenehmigungsbehörde wies jedoch die Nichtübereinstimmung der Fahrzeuge mit dem vom KBA gemeldeten genehmigten Typ zurück.“ Die Europäische Kommission wurde daher informiert und ist nach Ansicht des KBA für die weiteren Schritte verantwortlich.