Die deutsche Subvention in Höhe von 200 Milliarden Euro wird die Vestager der EU – POLITICO – testen

Deutschlands beispielloser Energiesubventionsplan hat ein Haupthindernis: Margrethe Vestager.

Der Wettbewerbschef der Europäischen Union wird Berlins 200 Milliarden Euro teuren „großen Abwehrschirm“ unter die Lupe nehmen müssen, der deutsche Verbraucher und Unternehmen vor steigenden Energiepreisen schützen soll. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Vestager den Plan blockiert, aber sie muss zeigen, dass Deutschland andere europäische Nationen nicht unfair übertrifft – oder Änderungen fordern, um sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen keinen Vorteil gegenüber Konkurrenten erhalten.

„Das könnte den Binnenmarkt zerbrechen“, sagte ein EU-Diplomat. „Wir riskieren wirklich einen Subventionswettlauf, bei dem einige der größten Nationen der EU gegeneinander antreten.“

Das neue deutsche Paket kommt zu den beträchtlichen Mitteln hinzu, die Berlin bereits bereitgestellt hat, um Haushalte und Unternehmen vor hohen Energiepreisen zu schützen und Energieunternehmen zu unterstützen. In den 12 Monaten bis September hat Berlin mehr als 100 Milliarden Euro bereitgestellt, um Familien und Unternehmen zu unterstützen, die mit steigenden Gas- und Stromrechnungen zu kämpfen haben, und weitere 85 Milliarden Euro, um Energieunternehmen zu stützen, so die jüngsten Daten der Denkfabrik Bruegel.

Es folgt einer zweijährigen staatlichen Beihilfenserie, bei der die Europäische Kommission in Rekordgeschwindigkeit unzählige Handreichungen abgesegnet hat, um die europäische Wirtschaft während der Pandemie zu stützen. Die Regierungen wurden freigegeben, um von 2020 bis Mai dieses Jahres 3,2 Billionen Euro im Rahmen des Coronavirus-Rahmens für staatliche Beihilfen auszugeben, ein Niveau, das Vestager erst letzten Monat als „verhältnismäßig und notwendig“ bezeichnete.

Deutschlands Finanzkraft ist eine ständige Sorge. Aber Vestager hat wiederholt auf Zahlen hingewiesen, die zeigen, dass Bedenken hinsichtlich eines Pandemie-Subventionswettlaufs nicht gerechtfertigt waren und dass Frankreich Deutschland tatsächlich für Pandemiehilfe ausgibt (obwohl staatliche Beihilfen nicht alle Formen staatlicher Unterstützung wie die deutsche erfassen). Kurzarbeit Programm zur Lohnzahlung).

Subventionsrennen

Diesmal könnte es jedoch anders sein. Deutschland gibt viel aus, um die Auswirkungen des Verlusts von russischem Gas zu bewältigen, auf das seine Wirtschaft angewiesen ist. Deutsche Beamte haben argumentiert, dass der Fonds angesichts der aktuellen Notlage notwendig und verhältnismäßig ist, da er die Zahlungen für 2023 und 2024 abdecken wird. Sie sagen auch, dass er sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was Frankreich mit einer Preisobergrenze macht.

Während andere Regierungen die deutschen Pläne betrachten, besteht „die sehr reale Möglichkeit, dass ein Subventionswettlauf beginnt“, sagte Jacques Derenne, Partner der Anwaltskanzlei Sheppard Mullin und Professor für staatliches Beihilfenrecht an der Universität Lüttich. „Einige europäische Regierungen könnten von großen Energieunternehmen dazu gedrängt werden, weitere eigene Finanzierungspakete zu entwickeln.“

Vertreter der Kommission sprechen mit der Bundesregierung über die Einzelheiten der Pläne. Viel hängt davon ab, wie Deutschland um die Genehmigung staatlicher Beihilfen nachsucht.

„Die Kommission kann Bedingungen an die Verteilung von Geldern knüpfen, um etwaige Verzerrungseffekte zu mildern. Aber es hängt alles davon ab, auf welcher Rechtsgrundlage Deutschland es notifiziert“, sagte Derenne. „Die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommission werden von Berlins Argumenten zur Verwendung des Fonds beeinflusst.“

Während die Kommission eine eingehende Untersuchung des Pakets einleiten könnte, die es anderen Regierungen ermöglichen würde, ein Mitspracherecht zu haben, sagte Derenne, dass dies unwahrscheinlich sei, da es keine derart ausgedehnten Untersuchungen der Pandemiehilfe gebe. Und bisher wurde die Kommission von den EU-Gerichten nicht zurückgewiesen, als sie mehrere pandemische Rettungsaktionen für Fluggesellschaften genehmigte, die auch einen wirtschaftlichen Notfall anführten, um eine starke staatliche Unterstützung zu rechtfertigen.

Wunder Punkt

Ein Streit um staatliche Beihilfen kommt, als europäische Beamte auf den uralten wunden Punkt zurückkommen, wie Europa mit Schulden umgeht. Deutschlands neuer Wille, sich zur Bewältigung der Energiekrise zu verschulden, kommt, nachdem es andere Nationen jahrelang über Sparsamkeit belehrt hat. Berlins Alleingang geht auch auf eine lange Debatte zurück, um die EU-weite Aufbau- und Resilienzfazilität in Höhe von 800 Milliarden Euro zu sichern, um schwächeren Teilen Europas zu helfen.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und Binnenmarktkommissar Thierry Breton forderten die EU in einem Gastkommentar am Montag auf, einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen, anstatt einzelne staatliche Maßnahmen mit riesigen, national verteilten Mitteln zu verfolgen.

„Es ist schwer vorstellbar, dass die Kommission den deutschen Plan einfach durchwinkt“, sagt Bernd Meyring, Anwalt bei Linklaters in Brüssel.

„Das Paket wird die Überprüfung wahrscheinlich nach einigen Verhandlungen und möglichen Optimierungen bestehen“, sagte er. „Sie werden einen Kompromiss finden, der beide Seiten glücklich macht.“

Letztlich, so Bruno Liebhaberg vom Think Tank Centre on Regulation in Europe (CERRE), „kann Europa nicht den Zusammenbruch der deutschen Industrie riskieren.“