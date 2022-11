Die Deutsche Energie-Agentur (dena) vergab gestern zum 16

Fünf Unternehmen erhalten den Energy Efficiency Award 2022. Erstmals in Folge den Energy Efficiency Award (EEA), der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck steht. Prämiert wurden herausragende technologische Erfolge und ambitionierte Ansätze zur Transformation des Energiesystems. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.

Seit 2007 zeichnet die dena innovative und kreative Unternehmen aus, die mit ihren Projekten und Konzepten die Energieeffizienz steigern und Treibhausgase reduzieren. Bei der gestrigen Preisverleihung auf dem dena-Kongress Energiewende in Berlin erklärten Dr. Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Dr. Philipp Tilleßen, Vorstand Produktmanagement der KfW, und Andreas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der dena, überreichten den fünf Gewinnern ihre Preise.

Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann: „Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz sind und bleiben wichtig für nachhaltiges Wirtschaften. Die unternehmerischen Leistungen, die wir heute auszeichnen, zeigen die vielfältigen Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Viele der beeindruckenden Lösungen und Ansätze sind gut auf andere Unternehmen übertragbar und können motivieren, inspirieren und ermutigen – gerade in diesen energiepolitisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“

Staatssekretär Dr. Patrick Graichen ergänzt: „Die Gewinner des Energy Efficiency Award beweisen, dass sich Investitionen in Energieeffizienz und Klimaschutz auszahlen. Mit neuen Geschäftsmodellen und Technologien können Unternehmen besser wettbewerbsfähig bleiben und die Folgen von Krisen abfedern.“

Diese fünf Unternehmen wurden mit dem Energy Efficiency Award 2022 ausgezeichnet

Die teilnehmenden Unternehmen hatten sich in vier verschiedenen Kategorien beworben. In der Kategorie „Think big! Komplexe Energiewende-Projekte“ wurden zwei Preise vergeben: einer an kleine und mittelständische Unternehmen, der andere an ein Großunternehmen. Die Gewinner in der Kategorie „Konzepte für eine klimaneutrale Zukunft“ wurden vom Publikum in einem Pitch ausgewählt.

Die Gewinner in den jeweiligen Kategorien sind:

think big Komplexe Energiewendeprojekte

Von clever bis digital! Das Spektrum der Energieeffizienz

Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende

Konzepte für eine klimaneutrale Zukunft! Ambitionierte Klimaschutzziele, ganzheitliche Transformationsansätze und klimafreundliche Produkte

Über den Energy Efficiency Award (EEA)

Seit 2007 verleiht die dena den Energy Efficiency Award an Projekte und Konzepte, die sich in besonderer Weise für die Energiewende und den Klimaschutz eingesetzt haben. Vier Wettbewerbskategorien stehen zur Auswahl: drei für abgeschlossene Projekte mit messbaren Ergebnissen und eine Kategorie für neue, innovative Konzepte. In diesem Jahr werden kleine und mittelständische Unternehmen in einer Kategorie gesondert ausgezeichnet. Die nominierten Energieeffizienzprojekte und die Preisträger werden von einer Fachjury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ausgewählt. Der Award wird auch 2023 verliehen. Weitere Informationen unter: www.energyefficiencyaward.de/award/

