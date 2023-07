Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (links) zusammen mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes beim Bankengipfel: Es gibt mehr Geld für die Aktionäre der Bank. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt)

Die Deutsche Bank will Versprechen einhalten

Frankfurt Ab August will die Deutsche Bank eigene Aktien im Wert von 450 Millionen Euro zurückkaufen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Zustimmung unserer Aufsichtsbehörde unseren Weg der Kapitalrückgabe an unsere Aktionäre fortsetzen können“, sagte Vorstandschef Christian Sewing laut einer am Dienstagabend versandten Mitteilung des Instituts.

Im Februar hatte die Bank den Anlegern vage Aktienrückkäufe versprochen, jedoch keine Angaben zu Zeitpunkt und Umfang gemacht.

„Wir halten an dem Rückkaufprogramm fest, wollen aber abwarten, wie sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickelt“, sagte CEO Sewing.

Der geplante Umfang des Rückkaufprogramms liegt 50 Prozent über dem Vorjahresniveau von 300 Millionen Euro.

Das Geldhaus will bis 2025 insgesamt acht Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. (Foto: Thomas Berger)

Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr angekündigt, bis 2025 acht Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Aktionäre auszuschütten.

