Die Demokraten testen die Macht der Amtsinhaber in wichtigen Gouverneurswettbewerben

Die Wahlen am Dienstag stellen die Theorie auf den Prüfstand, dass eines der schwierigsten Dinge in der amerikanischen Politik darin besteht, einen amtierenden Gouverneur zu schlagen.

Sechsunddreißig Staaten werden ihren nächsten Chief Executive wählen, und die meisten der konkurrierenden Staaten haben einen amtierenden demokratischen Gouverneur, der versucht, einen republikanischen Herausforderer abzuwehren. Im ganzen Land versuchen die Demokraten, einem allgemein ungünstigen politischen Umfeld zu trotzen, um Sitze zu halten, die in vielen Fällen während der Welle von 2018 von den Demokraten erobert wurden.

Viele dieser Demokraten kandidieren in einigen der größten Schlachtfeldstaaten des Landes, darunter Gretchen Whitmer aus Michigan, Tony Evers aus Wisconsin und Steve Sisolak aus Nevada. Die Partei versucht auch, einen offenen Sitz in Pennsylvania zu verteidigen. Die Republikaner verteidigen unterdessen relativ wenige Sitze auf diesem zentralen Schlachtfeld. Da ist Georgia, wo Gouverneur Brian Kemp in einem Rückkampf von 2018 gegen die Demokratin Stacey Abrams antritt, und Arizona, wo Kari Lake um einen offenen Sitz kämpft.

Aber Wettkampfrennen erstrecken sich über diese traditionellen Schlachtfeldzustände hinaus. Das offene Rennen in Oregon war eines der am heißesten umkämpften des Landes. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, kämpfte unerwartet eng um eine eigene volle Amtszeit. Und in Oklahoma versucht der republikanische Gouverneur Kevin Stitt, eine Flut von Ausgaben zu überleben.

In einigen Bundesstaaten – wie Pennsylvania, Arizona oder Wisconsin – sind in der Nacht der Wahl möglicherweise keine endgültigen Ergebnisse verfügbar, da die Beamten alle Stimmen zählen.

Hier ist das Neueste von den großen Gouverneurswettbewerben:

Amtsinhaber Dems versuchen, durchzuhalten

Demokratische Amtsinhaber auf der ganzen Landkarte versuchen, ihre Sitze zu halten, nachdem sie 2018 inmitten einer blauen Welle ins Amt gefegt sind.

Sisolak aus Nevada ist wohl der am stärksten gefährdete Amtsinhaber auf der Karte. Er steht dem Republikaner Joe Lombardo gegenüber, dem Sheriff von Clark County, dem größten County des Bundesstaates. Umfragen im Vorfeld der Wahl haben gezeigt, dass die beiden Männer neben einem hyperkompetitiven Rennen im Senat festgefahren sind.

Nevada steht unter einer Trifecta-Regierung – die Demokraten kontrollieren das Gouverneursamt und beide Kammern der gesetzgebenden Körperschaft des Bundesstaates –, aber die gesetzgebende Körperschaft könnte dieses Jahr auch umkippen. Evers aus Wisconsin ist ebenfalls in eine unglaublich knappe Wahl im ewigen Swing-Staat verwickelt. Er trifft auf den Republikaner Tim Michels, einen Geschäftsmann, der 2004 ebenfalls für den Senat kandidierte und gegen den damaligen demokratischen Senator Russ Feingold verlor.

Michels war einer der größten Gouverneurs-Selbstzahler bei den Parlamentswahlen. Er war ein früher unterstützter Kandidat des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und schoss an einem Kandidaten vorbei, der ursprünglich bevorzugt wurde, um die Nominierung zu gewinnen. Michels, der zugesagt hatte, die staatliche Wahlbehörde neu zu gestalten, sagte kürzlich, dass die Demokraten würde nie wieder im Staat gewinnen","Verknüpfung":{"Ziel":"NEU","Attribute":[],"URL":"https://www.washingtonpost.com/politics/2022/11/01/election-2022-latest-news/#link-BLQLPJK5YRHS7GHUTU5G7GIYVU","_Ich würde":"00000184-5949-dcf7-a1e7-7de9ea000000","_Typ":"33ac701a-72c1-316a-a3a5-13918cf384df"},"_Ich würde":"00000184-5949-dcf7-a1e7-7de9ea000001","_Typ":"02ec1f82-5e56-3b8c-af6e-6fc7c8772266"}“> würde nie wieder im Staat gewinnen .

Whitmer, der demokratischen Gouverneurin von Michigan, schien es besser zu gehen als vielen ihrer Zeitgenossen. Sie hat mit ihrem Matchup gegen den Republikaner Tudor Dixon, einen ehemaligen konservativen Medienkommentator, in Umfragen stets die Führung übernommen. Selbst als sich die Umfragen verschärft haben, geriet die ehemalige Vizepräsidentschafts-Shortlist im Vorfeld des Dienstags nie ins Hintertreffen, und ihre Kampagne und ihre externen Verbündeten übertrafen im Allgemeinen die Republikaner im Staat.

Diese drei – und die meisten anderen demokratischen Gouverneure, die in diesem Jahr zur Wahl standen – stammen alle aus Staaten, die Präsident Joe Biden im Jahr 2020 führte. Viele dieser Gouverneure haben sich als Bollwerk gegen weitere Abtreibungsbeschränkungen ausgegeben, während ihre republikanischen Herausforderer versuchen, ihnen das Wasser abzudrücken Wirtschaft und Kriminalität. Insbesondere Whitmer hat sich eng an die Abstimmungsmaßnahme des Staates gebunden, die vorschlägt, der Staatsverfassung einen Abtreibungsschutz hinzuzufügen.

Die einzige Ausnahme ist die Gouverneurin von Kansas, Laura Kelly, die einzige Demokratin, die ein Gouverneursamt in einem Staat verteidigt, den Biden nicht gewonnen hat. Kelly gewann ihren Sitz zum ersten Mal, indem sie Kris Kobach im Jahr 2018 besiegte. Angesichts der insgesamt roten Neigung des Staates trat sie als vielleicht am stärksten gefährdete Amtsinhaberin überhaupt in diesen Zyklus ein.

Aber ihre Kampagne gegen Generalstaatsanwalt Derek Schmidt war überraschend widerstandsfähig, und das Rennen blieb für den größten Teil der Wahl im Jump-Ball-Territorium.

Die drei großen offenen Sitze

Einige der größten Rennen des Jahres sind Open-State-Rennen, bei denen sich keine Partei auf die Vorteile der Amtszeit verlassen kann, um sich zu einer anderen Amtszeit durchzukämpfen.

Am überraschendsten ist vielleicht Oregon, ein traditionell blauer Staat, den Biden im Jahr 2020 zweistellig trug. Dort ist die Demokratin Tina Kotek, eine ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, keine Chance, im Wettbewerb gegen die Republikaner zum Spitzenposten des Staates aufzusteigen Christine Drazan, selbst eine ehemalige staatliche Gesetzgeberin.

Dieses Rennen wurde durch die Kandidatur von Betsy Johnson, einer ehemaligen Senatorin des demokratischen Bundesstaates, die eine unabhängige Kandidatur startete, erschüttert. Johnson konnte mit einer gut finanzierten Kampagne, die von Phil Knight, dem Mitbegründer von Nike und einem der reichsten Männer in Oregon, unterstützt wurde, aus dem Tor schießen, bevor er zur Unterstützung von Drazan wechselte.

Es wird allgemein angenommen, dass Johnson mehr Unterstützung von Kotek erhält als von Drazan. Die Regierung der scheidenden demokratischen Gouverneurin Kate Brown, die nach wie vor sehr unbeliebt ist, steht ebenfalls über dem Rennen.

Es gibt offene Wettbewerbe in zwei traditionelleren Schlachtfeldstaaten, die eine Studie der Kontraste waren: Pennsylvania und Arizona. Ersteres wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Generalstaatsanwalt der Demokratischen Republik, Josh Shapiro, den Spitzenposten des Staates über den republikanischen Senator Doug Mastriano gewinnt. Mastriano, ein rechtsextremer Wahlverweigerer, schaffte es durch eine wettbewerbsorientierte Vorwahl ohne nennenswerten Wahlkampf. Aber die nationalen Republikaner – abgesehen von Trump – haben sich weit vom Rennen ferngehalten, was ihn bei den Parlamentswahlen ins Wanken gebracht und Shapiro für eine scheinbar einfache Wahlnacht vorbereitet hat.

Arizona ist eine andere Geschichte. Obwohl Mastriano und der GOP-Kandidat von Arizona, Kari Lake, ein ehemaliger Fernsehmoderator, Verbündete sind und weitgehend die gleiche Weltanschauung teilen, ist Lake der leichte Favorit bei der Wahl im wichtigsten Schlachtfeldstaat. Lake – die viel kamerabereiter ist als Mastriano – konnte nach ihrem ähnlich wettbewerbsfähigen Hauptsieg die Unterstützung des GOP-Establishments gewinnen. Sie hat die Unterstützung des scheidenden Gouverneurs Doug Ducey, dem Vorsitzenden der Republican Governors Association.

Lake steht auch der Demokratin Katie Hobbs gegenüber, der Außenministerin von Arizona, von der einige Demokraten sagen, dass sie eine überwältigende Kampagne geführt hat, die sich dem öffentlichen Rampenlicht entzogen hat.

Ein Rückkampf 2018 in Georgia

In Georgia verteidigt Kemp, der republikanische Gouverneur, seinen Sitz in einer Neuwahl gegen Abrams. Kemp besiegte einen von Trump unterstützten Herausforderer im ehemaligen Senator David Perdue, um die Nominierung seiner Partei in den Vorwahlen im Mai zu gewinnen. In einem ursprünglich erwarteten engen Wettbewerb zwischen dem republikanischen Amtsinhaber und dem Trump-Flügel der GOP gewann Kemp mit mehr als 70 Prozent der Stimmen, ohne Trump im Wahlkampf weiter zu provozieren und im Vergleich zu ihm moderater zu wirken Gegner.

Alle öffentlichen Umfragen in diesem Jahr haben gezeigt, dass Kemp vorne liegt, und mehrere hatten ihn mit mehr als 50 Prozent Unterstützung, eine wichtige Schwelle, um eine Stichwahl gegen Abrams zu vermeiden. Sowohl Kemp als auch Abrams – die seit ihrer letzten Kandidatur für das Amt des Gouverneurs als Kandidatin für den US-Senat und als Vizepräsidentschaftskandidatin an die Börse gebracht wurde – waren Fundraising-Maschinen und übertrafen das, was jede im gesamten Zyklus 2018 bis Juli dieses Jahres gesammelt hatte.

In den letzten Wochen vor dem Wahltag hat das Rennen die Aufmerksamkeit von Prominenten und nationalen Politikern auf sich gezogen: Der frühere Präsident Barack Obama, Oprah Winfrey und die Schauspielerin Kerry Washington haben Abrams Kampagne angekurbelt, und die potenziellen GOP-Kandidaten für 2024, Mike Pompeo, Mike Pence und Nikki Haley, sind ratlos für Kemp.

Empire State-Überraschung

Vielleicht war kein Rennen auf der Zielgeraden überraschender als New York, wo Hochul im Kampf ihres Lebens mit GOP Rep. Lee Zeldin ist.

Das Rennen hat einen Schwarm von Last-Minute-Ausgaben gesehen, die in den normalerweise zuverlässig blauen Staat geflogen sind, da Hochul zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt nach dem Rücktritt des in Ungnade gefallenen Gouverneurs Andrew Cuomo vor Wählern steht. Hochul, die als Vizegouverneurin von Cuomo diente, wäre die erste Frau, die in New York zur Gouverneurin gewählt wurde.

Zeldin und externe Gruppen haben sich auf der Zielgerade intensiv auf die Kriminalität konzentriert, in der Hoffnung, die Margen von Hochul in und um New York City aufzuweichen und die Punktzahl weiter im Norden zu steigern. Seit zwei Jahrzehnten hat dort kein Republikaner ein landesweites Rennen gewonnen.

Die Wahl hat in den letzten Wochen prominente nationale Namen angezogen, darunter einige Republikaner – wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis – die selbst eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 in Betracht ziehen. Aber der größte von allen war Biden, der einen Teil des Wochenendes vor dem Wahltag nördlich von New York City damit verbrachte, Wähler für den umkämpften Amtsinhaber zu sammeln.

Zwei Kampagnen, die Geschichte schreiben

Die Demokraten betreten die Nacht mit im Grunde zwei garantierten Flips in Maryland und Massachusetts. In beiden Staaten steht der amtierende gemäßigte republikanische Gouverneur nicht auf dem Stimmzettel, und der demokratische Kandidat ist der große Favorit auf den Sieg. Beide werden geschichtsträchtige Gouverneure sein.

In Maryland ist Wes Moore – ein Armeeveteran und ehemaliger gemeinnütziger Manager – der Spitzenreiter, um den befristeten Gouverneur Larry Hogan zu ersetzen, nachdem die GOP den Trump-Verbündeten Dan Cox, einen staatlichen Gesetzgeber, nominiert hat. Moore wird wahrscheinlich der erste schwarze Gouverneur seines Staates und der dritte gewählte in der Geschichte der USA sein. Er wäre der einzige schwarze Gouverneur des Landes im nächsten Jahr, wenn Abrams in Georgia nicht gewinnt.

Und in Massachusetts wird die demokratische Generalstaatsanwältin Maura Healey wahrscheinlich den Platz des republikanischen Gouverneurs Charlie Baker übernehmen, der sich gegen eine weitere Amtszeit entschieden hat. Healey wäre die erste lesbische Gouverneurin der Nation, eine Auszeichnung, die sie mit Oregons Kotek teilen wird, wenn sich die Demokraten dort durchsetzen.

Im ganzen Land, in Arkansas, wird erwartet, dass Sarah Huckabee Sanders, ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses von Trump, den Job, den ihr Vater Mike Huckabee einst innehatte, leicht gewinnen wird. Sie wird die erste Gouverneurin ihres Bundesstaates.