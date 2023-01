Die Demokraten stellen die Abtreibungswerbung für die nächste Wahlrunde wieder her

Die Anzeige wird auf digitalen Plattformen in der Swing-Region Hampton Roads im Südosten von Virginia geschaltet. Es wird durch einen Kauf von etwa 150.000 US-Dollar über sechs Wochen unterstützt, sagte die Organisation.

Die Anzeigen der demokratisch ausgerichteten Fraktion sind ein Zeichen dafür, dass die Strategen der Partei glauben, dass Abtreibung ein wichtiger Motivationsfaktor für die Wähler bleiben wird.

„Das ist im Moment für viele Menschen offensichtlich das Wichtigste“, sagte Kate Stoner, die neue Geschäftsführerin des State Democracy Action Fund, der dem Democratic Legislative Campaign Committee angehört. „Und das passiert gerade in Virginia. Wir wollen sicherstellen, dass die Leute im Staat wissen, was los ist.“

Demokratische Kampagnen im ganzen Land hämmerten die Republikaner in der Abtreibungspolitik, nachdem der Oberste Gerichtshof gestürzt war Roe v. Wade im Juni. Der Entscheidung – und dem anschließenden Fokus der Demokraten darauf in vielen Rennen – wurde zugeschrieben, dass sie der Partei geholfen haben, unerwartet erfolgreiche Zwischenwahlen zu erzielen, ihre Senatsmehrheit zu erweitern und eine Reihe von Gouverneuren wiederzuwählen, selbst wenn sie das Repräsentantenhaus knapp verloren.

Und auf der gesetzgebenden Ebene der Bundesstaaten verzeichneten die Demokraten einige ihrer größten Erfolge seit einer Generation. Sie verloren 2022 nicht die Kontrolle über eine Kammer und drehten vier von den Republikanern weg: beide Kammern in Michigan, das Repräsentantenhaus des Staates Pennsylvania und den Senat des Staates Minnesota.

Es war eine bemerkenswerte Umkehrung des Schicksals von nur einem Jahr zuvor in Virginia. Dort griff der demokratische Gouverneurskandidat und ehemalige Gouverneur Terry McAuliffe den damaligen Kandidaten Youngkin unerbittlich wegen Abtreibung an und warnte, dass Youngkin versuchen würde, ein Verbot im Staat einzuführen.

„Es wird eine große Motivation für Einzelpersonen sein, herauszukommen und zu wählen“, prognostizierte McAuliffe in einem Interview im September 2021. Aber trotz dieser Konzentration stürmte Youngkin an McAuliffe vorbei, um einen verärgerten Sieg zu erringen, wobei die Republikaner dabei auch das Repräsentantenhaus umdrehten.

Eine Sonderwahl Anfang dieses Jahres in Virginia deutete darauf hin, dass die Potenz der Abtreibung als entscheidendes Thema für die Wähler über die Midterms hinausgegangen ist. Anfang Januar drehte der Demokrat Aaron Rouse einen von der GOP gehaltenen Senatssitz in der Region Hampton Roads um. Das kam nach einem deutlichen Fokus auf Abtreibungsrechte im Rennen, sowohl von Rouses Kampagne als auch von nationalen Organisationen.

Stoner, Executive Director der SDAF, sagte, dass sich die Gruppe neben dem Recht auf Abtreibung auch auf Themen wie Stimmrechte und Gesundheitsfürsorge konzentrieren werde.

Sie lehnte es ab, andere spezifische Staaten zu nennen, in denen Programme durchgeführt werden würden, stellte jedoch fest, dass mehrere gesetzgebende Kammern im vergangenen Jahr umgedreht wurden. New Jersey, Mississippi und Louisiana sind die anderen drei Staaten mit Parlamentswahlen im Jahr 2023, wobei die Demokraten beide Kammern in ersterer und die Republikaner in den beiden letzteren kontrollieren. Virginia wird allgemein als das Land angesehen, in dem die Parlamentswahlen in diesem Jahr am stärksten umkämpft sind.

Die Mission der SDAF wird nicht darin bestehen, Modellgesetze vorzuschlagen, sagte Stoner, sondern die Wähler darüber zu „erziehen“, was die Gesetzgeber vorschlagen. Gemeinnützige Gruppen wie SDAF – die in beiden Parteien üblich sind – sind technisch überparteilich und müssen ihre Spender in den meisten Fällen nicht offenlegen.

„Washington wird auf absehbare Zeit ein bisschen festgefahren sein“, sagte sie. „Und was in Ihrem Landtag passiert, wirkt sich immer so stark auf Ihr tägliches Leben aus, aber jetzt noch mehr.“