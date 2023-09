„Der amerikanische Traum lässt sich nicht unter Druck setzen“, fügte er hinzu.

Zu der Delegation, die sich am Freitag versammelte, gehörten auch die Abgeordneten Jerry Nadler, Nydia Velázquez und Jamaal Bowman sowie Demokraten im Repräsentantenhaus, wobei der Congressional Hispanic Caucus andere Staaten vertrat.

Das Roosevelt Hotel war Ende Juli Schauplatz alleinstehender erwachsener Migranten, die auf dem Bürgersteig schliefen, als ihnen keine Betten zur Verfügung gestellt werden konnten.

Gouverneurin Kathy Hochul und New Yorks Bürgermeister Eric Adams fordern seit langem Finanzmittel aus Washington und Wege, um Migranten eine legale Arbeit zu ermöglichen. Und ihre Bitten um ein Eingreifen des Bundes werden immer verzweifelter, da 60.000 Migranten in der Obhut der Stadt ihre Infrastruktur überfordern.

Präsident Joe Biden hat nur begrenzte Befugnisse, Arbeitsgenehmigungen zu beschleunigen, aber Ocasio-Cortez forderte mehr Optionen für den vorübergehenden Schutzstatus (TPS) – etwas, das Biden einseitig tun kann.

Sie sagte, die Mitglieder des Repräsentantenhauses vor Ort seien sich einig in ihrer Forderung nach mehr Hilfe für New York City.

Der Kongress muss mehr Bundesmittel genehmigen und würde Maßnahmen des Kongresses zur Reform des Einwanderungsgesetzes ergreifen, was unter der Kontrolle des republikanischen Repräsentantenhauses keine Priorität hat.

Republikaner, darunter die Abgeordnete Nicole Malliotakis, wollen, dass Biden zuerst „die Grenze sichert“.

„Ich hoffe, AOC und ihre demokratischen Kollegen haben heute verstanden, dass die New Yorker die offene Grenzpolitik von Präsident Biden satt haben, die in ihrer Stadt Chaos anrichtet“, sagte Malliotakis in einer Erklärung.

Am Freitag war Ocasio-Cortez, die häufig Ziel von Angriffen rechtsgerichteter Demonstranten war, angesichts des Spotts kaum zu hören und musste gehen, während ihre Kollegen sich in kleinere Gruppen auflösten, um mit Reportern zu sprechen.

Die kleine, aber lautstarke Gruppe von Demonstranten schwenkte Schilder, die von der Arbeitserlaubnis von Wanderarbeitern abrieten, benutzte ein Megaphon und warf Schimpfwörter in die Luft.

Velázquez verwies auf eine Finanzierungsfrist der Bundesregierung, die immer näher rückt, da die Fraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus weiterhin festgefahren ist.

„Die Republikaner wollen diese Krise beenden? Wir müssen die Regierung offen halten“, sagte sie.

Nadler sagte, er unterstütze die Finanzierung von Notunterkünften und anderen Programmen in einem Nachtragshaushalt. Bowman forderte zusätzliche Ressourcen für die Bearbeitung von Asylanträgen.

Er deutete auf die Leute, die in der Nähe riefen.

„Was hier mit dieser kleinen Minderheit vor sich geht, ist nur hasserfüllte Rhetorik“, sagte Bowman. „Sie vergessen, dass ihre Vorfahren von anderen Orten hierher kamen. Dies ist das Land der indigenen amerikanischen Ureinwohner.“