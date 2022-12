Die Demokraten hoffen, den letzten Senatssitz in der Stichwahl in Georgia zu behalten

Der demokratische Senator Raphael Warnock hoffte, am Dienstagabend bei der Stichwahl, die über den endgültigen Sitz im US-Senat entscheiden wird, eine Herausforderung der republikanischen Fußballlegende Herschel Walker zurückdrängen zu können.

Da sich die Demokraten bereits eine Senatsmehrheit gesichert haben, wird das Rennen darüber entscheiden, ob die Partei einen 51:49-Vorteil oder einen 50:50-Vorteil hat, wenn die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ein unentschiedenes Votum abgegeben hat. Letztes Jahr gaben Stichwahlsiege von Warnock und seinem Landsmann Jon Ossoff aus Georgia den Demokraten die Kontrolle über die Kammer für die ersten zwei Jahre der Amtszeit von Präsident Joe Biden.

Bei den Wahlen im November führte Warnock Walker mit etwa 37.000 von fast vier Millionen Stimmen an, verfehlte jedoch die Mehrheit und löste den zweiten Wahlgang aus. Etwa 1,9 Millionen Stichwahlstimmen wurden bereits per Post und während der vorzeitigen Abstimmung abgegeben, ein Vorteil für Demokraten, deren Wähler häufiger auf diese Weise ihre Stimme abgeben. Republikaner schneiden normalerweise am Wahltag selbst besser ab.

Die verlängerte Kampagne wurde zu einem erbitterten Kampf zwischen zwei schwarzen Männern in einem großen südlichen Bundesstaat: Warnock, dem ersten schwarzen Senator des Bundesstaates und leitender Geistlicher der Kirche von Atlanta, wo Martin Luther King Jr. predigte, und Walker, einem ehemaligen Fußballstar der University of Georgia und politischer Neuling, der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump unterstützt wird.

Ein Sieg von Warnock würde Georgiens Status als Schlachtfeld vor den Präsidentschaftswahlen 2024 festigen. Ein Sieg für Walker könnte jedoch ein Hinweis auf eine Schwäche der Demokraten sein, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Republikaner von Georgia im vergangenen Monat jeden zweiten landesweiten Wettbewerb gewonnen haben.

Walker wartete am Dienstagabend in der College Football Hall of Fame in der Innenstadt von Atlanta auf die Ergebnisse, während Warnock in einem nahe gelegenen Hotel war.

Ein demokratischer Vorsprung von 51 zu 49 im Senat würde bedeuten, dass die Partei nicht länger ein Abkommen über die Aufteilung der Macht mit den Republikanern aushandeln und sich nicht darauf verlassen müsste, dass Harris so viele Stimmengleichheit bricht.

Im November lief der 60-jährige Walker mehr als 200.000 Stimmen hinter dem republikanischen Gouverneur Brian Kemp nach einer Kampagne, die von seinen mäandernden Wahlkampfreden und schädlichen Anschuldigungen geprägt war, darunter Behauptungen, er habe die Abtreibungen zweier ehemaliger Freundinnen bezahlt – Anschuldigungen, die er bestritt.

Walker begrüßt am Dienstag Unterstützer in einem Diner in Marietta, Georgia. (Alyssa Pointer/Reuters)

Die Abstimmung verlief am Dienstag reibungslos, trotz einiger kalter, regnerischer Bedingungen in einigen Teilen früh am Tag. Stephanie Jackson Ali, politische Direktorin des progressiven New Georgia Project Action Fund, sagte, die Gruppe habe im ganzen Bundesstaat nur wenige Probleme gesehen, wobei die Linien vorangetrieben und Ausrüstungsprobleme umgehend angegangen würden.

Tom Callaway, der am Dienstag in Atlanta abstimmte, lobte die Stärke der Republikanischen Partei in Georgia und sagte, er habe Kemp in der Eröffnungsrunde der Abstimmung unterstützt. Aber er gab seine Stimme für Warnock ab, weil er nicht glaubte, dass Walker „die Referenzen hat, um ein Senator zu sein“.

„Ich glaubte nicht, dass er eine Aussage darüber hatte, woran er wirklich glaubte, oder eine Kampagne, die Sinn machte“, sagte Callaway.

Warnock, dessen Sieg 2021 in einer Sonderwahl lag, um den Rest der Amtszeit des republikanischen Senators Johnny Isakson abzusitzen, sagte, er glaube, er habe genug Wähler, einschließlich Unabhängiger und gemäßigter Republikaner, davon überzeugt, dass er eine volle Amtszeit verdiene.

„Sie wissen, dass es bei diesem Rennen um Kompetenz und Charakter geht“, sagte Warnock. Auch Walker prognostizierte den Sieg und verglich den Wettbewerb mit seinem führenden Georgia bei der nationalen Meisterschaft von 1980: „Ich liebe es, Meisterschaften zu gewinnen.“

Warnock spricht während eines Wahlkampfstarts am Dienstag in Norcross, Georgia. (Brynn Anderson/The Associated Press)

Biden, Trump nicht willkommen

Nach den Parlamentswahlen versprach Biden, der mit niedrigen Zustimmungswerten zu kämpfen hatte, Warnock auf jede erdenkliche Weise zu helfen, selbst wenn dies bedeutete, sich von Georgia fernzuhalten. Warnock kämpfte stattdessen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Aus Angst vor möglichen Gegenreaktionen vermied Walker den Wahlkampf mit Trump bis zum letzten Tag des Wahlkampfs, als das Paar am Montag eine Telefonkonferenz mit Unterstützern durchführte.

Walkers Kandidatur war die letzte Chance des Republikaners, in diesem Jahr einen Senatssitz zu drehen. Mehmet Oz aus Pennsylvania, Blake Masters aus Arizona, Adam Laxalt aus Nevada und Don Bolduc aus New Hampshire, allesamt Trump-Loyalisten, verloren wettbewerbsfähige Senatsrennen, die die Republikaner als Teil ihres Weges zur Mehrheit betrachteten.

Walker trennte sich auf bemerkenswerte Weise von Trump. Trump hat zwei Jahre lang fälschlicherweise behauptet, sein Verlust in Georgia und auf nationaler Ebene sei betrügerisch gewesen, obwohl er von zahlreichen Bundes- und Kommunalbeamten und einer langen Liste von Gerichten zurechtgewiesen wurde.

Bei seiner einsamen Debatte gegen Warnock im Oktober wurde Walker gefragt, ob er die Ergebnisse akzeptieren würde, selbst wenn er verlieren würde. Er antwortete mit einem Wort: „Ja.“