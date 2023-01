Die DC-kostenlose Busrechnung wird zum Gesetz, wenn die Nulltarif-Transitsysteme abheben

Ein Bus wird am 12. Dezember 2022 in Washington, DC, gesehen. – Die Regierung von Washington hat dafür gestimmt, ab Sommer 2023 kostenlose Busfahrten für alle einzuführen.

Washington, DC, hat laut dem DC Council ein Gesetz zum Nulltarif für Busse erlassen.

Bürgermeisterin Muriel Bowser lehnte es ab, das Gesetz offiziell zu genehmigen, das den Fahrpreis von 2 US-Dollar für alle Stadtbusse eliminiert, ab Juli ein Dutzend 24-Stunden-Buslinien hinzufügt und eine Investition von 10 Millionen US-Dollar in andere Serviceverbesserungen der Buslinien fordert.

Aber der Rat verabschiedete den Vorschlag ohne die Unterschrift des Bürgermeisters, was Washington zur größten US-Stadt machte, die ein fahrpreisfreies Transitsystem kodifizierte, während die Bewegung landesweit an Fahrt gewann. Kansas City, Missouri, zuvor die größte Stadt mit einem solchen Gesetz, hat 2019 ein eigenes Transitsystem zum Nulltarif eingeführt, obwohl diese Stadt kein Zugsystem hat.

Im Dezember verabschiedete der DC Council das Gesetz einstimmig, aber es hatte auf eine Antwort des Bürgermeisteramtes gewartet, bevor es offiziell in Kraft treten konnte, sagte Ratsmitglied Charles Allen, der das Gesetz von Metro for DC ursprünglich im Jahr 2021 vorgeschlagen hatte.

Anfang dieses Monats genehmigte der Chief Financial Officer von Washington die Finanzierung des gebührenfreien Busdienstes und stellte 11 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2023, 43 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024 und zunehmend mehr für jedes folgende Geschäftsjahr bereit.

Der Rat wurde laut Allen letzte Woche auf die Entscheidung der Bürgermeisterin aufmerksam gemacht, das Gesetz nicht zu unterzeichnen, und es wurde am Donnerstag ohne ihre Unterschrift in Kraft gesetzt. Der Rat gab die Entscheidung des Bürgermeisters am Montag offiziell bekannt.

Es wird derzeit darüber debattiert, ob eine Änderung hinzugefügt werden soll, die Bahnreisen für Stadtbewohner subventionieren würde, aber die aktuelle Version des Gesetzentwurfs wird in der Zwischenzeit in Kraft treten, sagte Allen.

„Es geht jetzt mit Volldampf voran“, sagte er und fügte hinzu, dass der Widerstand des Bürgermeisters gegen die Unterzeichnung des Gesetzentwurfs weitgehend symbolischer Natur sei.

„Es gibt überhaupt keinen praktischen Unterschied“, sagte Allen. „Vielleicht könntest du es als ein anderes Maß an Enthusiasmus betrachten.“

Bowser hatte zuvor die Tatsache in Frage gestellt, dass Maryland und Virginia trotz des Nutzens für ihre Einwohner nicht zur Finanzierung der Rechnung beitrugen, berichtete NBC Washington. Das Bürgermeisteramt reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.