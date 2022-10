Die Credit Suisse intensiviert ihre Bemühungen zur Stärkung der Finanzen

Credit Suisse Die Group AG hat in den letzten Tagen ihre Bemühungen intensiviert, Beteiligungen an Schlüsselunternehmen zu verkaufen oder zu verkleinern, was Teil einer geplanten Umstrukturierung zur Neugestaltung der Bank ist, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Rund 10 Bieter haben Angebote für die verbriefte Produktgruppe der Bank abgegeben, sagten einige der Personen. Die Schweizer Bank stellte das Geschäft, eines ihrer profitabelsten, im Juli auf den Markt und sagte, sie wolle einen externen Investor finden, um Kapital zu sparen.