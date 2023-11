Die COVID-US-Karte zeigt Staaten, in denen die Fälle in der letzten Woche am höchsten waren

COVID-19 breitet sich immer noch in den USA aus, insbesondere in den Bundesstaaten des Mittleren Westens und der Great Plains, trotz des jüngsten Rückgangs der Fallzahlen.

Karten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die COVID-19-Fälle im ganzen Land zeigen, zeigen, dass die Testpositivitätsrate in den USA in der Woche bis zum 28. Oktober bei 9 Prozent lag. In der Woche bis zum 21. Oktober waren es 8,7 Prozent.

Das SARS-CoV-2-Virus hat sich seit Beginn der Pandemie im Jahr 2019 ständig weiterentwickelt, wobei kleine genetische Mutationen neue genetische Varianten des Erregers hervorgebracht haben.

„(Die Arcturus (XBB.1.16))-Variante ist nicht mehr die vorherrschende Variante in den USA. Die am weitesten verbreitete Variante ist EG.5“, sagte Prakash Nagarkatti, Professor für Immunologie an der University of South Carolina Newsweek. Die Varianten EG.5 und HV.1 machen etwa die Hälfte der aktuellen COVID-19-Fälle im Land aus, wobei HV.1 in den letzten Wochen zugenommen hat, um zahlenmäßig zu EG.5 aufzuschließen.

Die CDC-Daten zeigen auch, dass Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah und Wyoming in der Woche vor dem 28. Oktober mit durchschnittlich 12,6 Prozent die höchsten Fallraten aufweisen. Iowa, Kansas, Missouri und Nebraska hatten Fallpositivitätsraten von 11,3 Prozent. während Arizona, Kalifornien, Hawaii, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nevada, Ohio und Wisconsin alle Fallraten von 11 Prozent hatten.

CDC-Karte, die die prozentuale Positivität der COVID-19-Nukleinsäureamplifikationstests (NAATs) in der vergangenen Woche zeigt.

Zu den Staaten mit den niedrigsten Fallpositivitätsraten gehören Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia und West Virginia mit 5,6 Prozent; und Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina und Tennessee mit 6,9 Prozent.

In der Woche vor dem 28. Oktober gab es in den USA 15.745 COVID-bedingte Krankenhauseinweisungen, ein leichter Rückgang gegenüber den 16.186 in der Woche zuvor. Das entspricht landesweit etwa 4,74 pro 100.000 Einwohner. Am stärksten betroffen waren New York mit 1.254 neuen Krankenhauseinweisungen, Kalifornien mit 1.551 und Texas mit 1.209.

CDC-Karte der Testpositivität in den letzten vier Wochen, die den Unterschied zwischen östlichen und westlichen Bundesstaaten zeigt.

Die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 ist jedoch zurückgegangen: 2,5 Prozent der Todesfälle waren auf das Virus zurückzuführen, verglichen mit 2,7 Prozent in der Woche zuvor. Kentucky war einer der am schlimmsten betroffenen Bundesstaaten: 4,8 Prozent der Todesfälle waren auf COVID-19 zurückzuführen, ein Anstieg von 23,1 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Zu Beginn des Winters könnten die Infektionen wieder zunehmen, da andere Viren und Krankheiten das Immunsystem schwächen und es COVID-19 ermöglichen könnten, die Bevölkerung leichter zu infizieren. Erst vor wenigen Monaten wurde der Bevölkerung eine neue Charge von Impfstoffen gegen das Coronavirus zur Verfügung gestellt. Allerdings erhielten nur 7 Prozent der Erwachsenen und 2 Prozent der Kinder die neuen Auffrischungsimpfungen.

