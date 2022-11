Die COP27 zeigt die Rivalität zwischen den USA und China im Klimaschutz

Bidens Aufgabe: Die Glaubwürdigkeit der USA in Sachen Klimaschutz wiederherstellen, um Chinas Werbung für Entwicklungsländer entgegenzuwirken, die sich mit existenziellen Risiken einer sich erwärmenden Welt auseinandersetzen. Gleichzeitig wird er daran arbeiten, ein gewisses Maß an chinesisch-amerikanischer Zusammenarbeit im Klimabereich wiederherzustellen, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping nach der Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan im August eine bilaterale Anstrengung ausgesetzt hatte.

„Ohne China gibt es keine Lösung für das Problem des Klimawandels“, sagte der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry, am Mittwoch. „Wir sind bereit, uns mit China in der Klimafrage zusammenzusetzen und zusammenzuarbeiten, um ein Problem zu lösen, das kein bilaterales Problem ist, sondern ein universelles, globales, existenzielles Problem.“

Das ist ehrgeizig, wenn man bedenkt, dass Kerry letzten Monat zugelassen dieser bedeutungsvolle Dialog mit seinem chinesischen Amtskollegen Xie Zhenhua war ins Stocken geraten.

Aber Biden hat bei COP einen Vorteil: Xi wird nicht dabei sein.

Das wird es Biden erleichtern, die diplomatische Spitze als Führer abzustecken, der trotz angespannter bilateraler Beziehungen dem Klimaschutz Priorität einräumt. Und er kann andere Staatsoberhäupter persönlich auf die Hunderte von Milliarden Dollar an Investitionen in saubere Energiequellen hinweisen, die in das Inflationsbekämpfungsgesetz eingebettet sind, das er im September als Beweis seiner Entschlossenheit unterzeichnet hat.

„Der geopolitische Wettbewerb kann tatsächlich hilfreich sein … die USA tun mehr [on climate] kann China dazu bringen, mehr zu tun“, argumentierte Alexandra Hackbarth, eine China-Expertin des in DC ansässigen Think Tanks E3G zum Klimawandel.

Biden holt auf, weil Peking – trotz seiner hartnäckigen Abhängigkeit von stark umweltschädlicher Kohle zu Hause – das Klima seit Jahren zu einem Schlüsselelement seiner diplomatischen Bemühungen gemacht hat. Xi kündigte 2015 die Einrichtung eines 3,1-Milliarden-Dollar-Fonds an, um Entwicklungsländern dabei zu helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Der stellvertretende chinesische Außenminister Xie Feng eröffnete im April eine in China ansässige Einrichtung, die der Stärkung der Kapazität der pazifischen Inselstaaten zur Anpassung an den steigenden Meeresspiegel gewidmet ist.

Bidens Entscheidung, an der COP27 teilzunehmen, hat bereits Erwartungen an ein neues Maß an US-Engagement für Klimaschutz geweckt.

„Präsidenten tauchen normalerweise nicht bei diesen Veranstaltungen auf, es sei denn, sie bringen etwas mit“, sagte Joanna Lewis, außerordentliche Professorin an der Georgetown University und Expertin für Chinas Klimapolitik.

Was Biden wahrscheinlich mitbringen wird, ist Bargeld, um eines der Hauptziele der COP27 zu unterstützen: die Finanzierung von Minderungs- und Anpassungsinitiativen durch Entwicklungsländer, die am stärksten von einer sich schnell erwärmenden Welt betroffen sind. „Wir leisten große Anstrengungen in Bezug auf die Bereitstellung neuer Klimafinanzierungen“, sagte Kerry. Das schafft die Voraussetzungen für Biden, entweder die 11 Milliarden US-Dollar an jährlicher Finanzierung, die er für diese Zwecke zugesagt hat, im Jahr 2021 zu erhöhen oder die Einführung vor dem Zieldatum 2024 voranzutreiben.

Aber Biden versucht, China in einer Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter verschlechtern, zu Maßnahmen zum Klimawandel anzustacheln und zu überreden. Die USA haben China räuberische Handelspraktiken, allgegenwärtige Spionage gegen US-Firmen und die Beschleunigung von Plänen für eine militärische Invasion in Taiwan vorgeworfen. China weist diese Anschuldigungen zurück und beschuldigt die USA, eine „Mentalität des Kalten Krieges“ anzunehmen, die bilaterale Feindseligkeiten schürt

Der chinesische Außenminister Wang Yi deutete letzte Woche in einem Gespräch mit Blinken an, dass China die bilateralen Beziehungen auf einem „stabilen Entwicklungspfad“ haben möchte. Aber er verband diesen Kommentar mit einer Anschuldigung, dass die USA eine „Eindämmung und Unterdrückung“ Chinas anstrebten.

Biden muss in Bezug auf China versöhnlich sein, um zu vermeiden, hochrangige Beamte der Entwicklungsländer auf der COP27 vor den Kopf zu stoßen, die ungeduldig sind, dass die bilaterale Schärfe zwischen den USA und China eine sinnvolle Zusammenarbeit behindert. Wir haben „sie aufgefordert, zu demonstrieren, was wir von beiden an Führung gewöhnt sind“, sagte Wael Aboulmagd, Ägyptens Sonderbeauftragter bei der COP27-Präsidentschaft, am Freitag gegenüber Reportern.

Aber die GOP auf dem Capitol Hill wird genau beobachten.

Rep. Michael McCaul (R-Texas), hochrangiges Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, warnte davor, dass GOP-Mitglieder Bidens Auftritt bei der COP genau beobachten werden, „um zu sehen, ob er Amerika für ein politisch korrektes Fachgespräch mit der Diktatur von Xi ausverkauft“.

Die chinesische Regierung hat ihre Prioritäten für die COP27 nicht geteilt. Aber es ist weniger gut positioniert, um die Behauptung des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, letzten Monat aufzupolieren, dass „China ein Macher des ökologischen Fortschritts und der Klimapolitik ist“.

Und Xi hat Probleme mit der Glaubwürdigkeit des Klimaschutzes, sowohl aufgrund seiner Ankündigung im letzten Monat, dass China die Produktion fossiler Brennstoffe steigern wird, als auch aufgrund seiner mangelnden Einhaltung seiner früheren Klimaschutzversprechen.

Xi hat sich im Jahr 2020 verpflichtet, Chinas CO2-Emissionen bis 2030 zu übertreffen und bis 2060 CO2-Neutralität zu erreichen. Aber er hat es versäumt, einen detaillierten Fahrplan und Zeitplan dafür vorzulegen, wie China diese Ziele erreichen wird. Das mag am stolzen Preis liegen. Die Weltbank warnte letzten Monat, dass China allein in den Transport- und Energiesektor bis zu 17 Billionen Dollar investieren müsste, um CO2-Neutralität zu erreichen. Obwohl Xi letztes Jahr versprochen hatte, Chinas Abhängigkeit von Kohle im Jahr 2026 zu verringern, macht es ein Anstieg des Baus von Kohlekraftwerken in ganz China unwahrscheinlich, dass er dieses Ziel erreichen wird.

Die durch Russlands Invasion in der Ukraine verursachten wirtschaftlichen Belastungen im Inland werden wahrscheinlich auch die Bereitschaft der chinesischen Regierung einschränken, auf der Konferenz bedeutende neue Klimaschutzverpflichtungen einzugehen.

„Die Politik dafür ist ziemlich schwierig“, sagte Li Shuo, ein in Peking ansässiger Politikberater bei Greenpeace East Asia. „Wir haben gerade einen heißen Krieg und Nahrungsmittel- und Energiekrisen auf der ganzen Welt – das reduziert den Appetit auf [China] sich mehr für die Reduzierung der CO2-Emissionen einzusetzen.“

Klimaexperten sind sich jedoch einig, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und China unerlässlich ist, um das Ziel des Pariser Abkommens von 2015 zu erreichen, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Lewis von der Georgetown University sieht Hoffnung darin, dass seit August inoffizielle COP27-Vorbereitungsgespräche auf unterer Ebene zwischen US-amerikanischen und chinesischen Umweltexperten fortgesetzt werden. Und diese Kontakte könnten dazu beitragen, den Weg für eine offizielle Wiederaufnahme der amerikanisch-chinesischen Klimakooperation in der kommenden Woche zu ebnen.

„Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihr Engagement entweder vor oder bei der COP wieder aufnehmen werden, nur weil ich denke, dass es im Eigeninteresse Chinas liegt, sich mit den Vereinigten Staaten zu beschäftigen“, sagte Lewis von der Georgetown University.

Andere halten eine Wiederaufnahme des bilateralen Klimadialogs für unwahrscheinlich.

„Klima ist ein globales kollektives Aktionsproblem … aber wir sehen allmählich Anzeichen dafür, dass China versucht, es alleine zu schaffen“, sagte Cecilia Han Springer, stellvertretende Direktorin der Global China Initiative der Boston University und Expertin für die Dekarbonisierung der chinesischen Industrie. „Ich mache mir Sorgen um die künftige Klimakooperation zwischen den USA und China.“

Eine Entkopplung der amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit aufgrund sich verschärfender bilateraler Spannungen könnte die globalen Bemühungen zur Erreichung des Ziels der Begrenzung der globalen Erwärmung effektiv ins Knie zwingen.

„Wenn jedes Land nur sein eigenes Ding macht [on climate]… wir befinden uns im Grunde in einer Autounfallsituation“, sagte Li von Greenpeace.

Karl Mathiesen hat zu diesem Artikel beigetragen.