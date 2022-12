Die CIA versteckte Beweise für die Geschichte der verdeckten Operationen des JFK-Attentäters – Forscher – RT World News

Die Behauptung kam Tage, bevor das Nationalarchiv alle Akten über die Ermordung des 35. US-Präsidenten freigeben sollte

Die CIA hält Beweise dafür zurück, dass sie Lee Harvey Oswald kannte, den „einsamer Schütze“, der 1963 angeblich den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy getötet hatte, war nur wenige Monate vor dem Attentat an verdeckten Operationen gegen Kuba beteiligt, hat der Journalist Jefferson Morley behauptet.

Die Agentur war sich seiner Aktivitäten nicht nur bewusst, sie informierte auch nie die Warren-Kommission – das angeblich unabhängige Gremium, das mit der Untersuchung von Kennedys Ermordung beauftragt wurde. Sie gingen sogar so weit zu bestreiten, dass sie überhaupt etwas von ihnen gewusst hätten, erklärte Morley – ein prominenter JFK-Forscher – auf einer Pressekonferenz der Mary Ferrell Foundation am Montag.

„Was die CIA verbirgt, ist das, was sie immer verheimlicht hat, nämlich ihre Quellen und Methoden in Bezug auf Lee Harvey Oswald,“ er sagte. „Wir sprechen hier über den rauchenden Beweis einer CIA-Operation, an der Lee Harvey Oswald beteiligt ist.“









Laut dem Journalisten war Oswald an einer Operation beteiligt, die darauf abzielte, amerikanische Unterstützer des kubanischen kommunistischen Führers Fidel Castro zu diskreditieren.

Morley stützt seine Behauptungen auf die Akten des CIA-Agenten George Joannides, der mit Anti-Castro-kubanischen Exilgruppen zusammengearbeitet hat. Mindestens 44 Dokumente in Joannides Akten werden immer noch von der CIA klassifiziert und könnten, wie er sagte, weitere Einblicke in die offensichtlichen Bemühungen geben, Oswald als „ungelenke Pro-Castro-Figur.“

Die Mary Ferrell Foundation verklagte im Oktober die Biden-Regierung und die National Archives und forderte die Freigabe von 16.000 geheimen Dokumenten über die Ermordung von JFK, deren Entsiegelung 1992 vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton angeordnet worden war.

Während die meisten Experten nicht glauben, dass der Fund unwiderlegbare Beweise für die Beteiligung der CIA oder einer anderen Regierung an Kennedys Mord enthält, vermuten viele, dass sie Informationen über die Kontakte der Agentur mit Oswald vor dem Mord enthalten. Morley hat zuvor die CIA verklagt, um die Freigabe der Joannides-Akten zu erreichen, war bisher jedoch erfolglos.

JFK hatte sich in den Monaten vor seinem Tod wegen der Kubakrise und der Katastrophe in der Schweinebucht mit der CIA zerstritten, die er als Versuch ansah, die USA in einen Krieg mit Kuba zu treiben. Die Agentur war stark in die Anti-Castro-Bewegung in den USA involviert, und Oswald, der 1962 in die USA zurückkehrte, nachdem er zweieinhalb Jahre zuvor in die Sowjetunion übergelaufen war, war an der lokalen „Fairplay für Kuba“ Bewegung.