Der US-Auslandsgeheimdienst CIA will die seiner Einschätzung nach wachsende „Abneigung“ der russischen Gesellschaft gegen den Ukraine-Krieg für seine Spionageaktivitäten ausnutzen. „Diese Abneigung eröffnet uns bei der CIA eine einmalige Chance“, sagte CIA-Direktor William Burns am Samstag in einer Rede vor der Ditchley Foundation in Oxfordshire, England. Die CIA wird sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.