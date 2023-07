China hat sich unter Präsident Xi Jinping nicht nur grundlegend verändert, es ist auch zum Risiko geworden. Endlich reagiert die deutsche Politik darauf.

Zynisch betrachtet kann man sagen, dass Berlin mit seinem neuen Umgang mit Peking versucht, die Quadratur des Kreises zu schaffen. Der Grat zwischen Kritik an Chinas Menschenrechtsverletzungen, der Diversifizierung der Lieferketten und dem gleichzeitigen Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik weiter auszubauen, ist schmal.

Vor allem aber zeigen die scheinbaren Widersprüche, dass es in den Beziehungen zu China keine einfachen Antworten oder Schwarz-Weiß-Lösungen gibt. Die Politik muss einen Mittelweg finden, der die Interessen der Unternehmen berücksichtigt und auf die Ansprüche der Zivilgesellschaft eingeht – und gleichzeitig die nationale Sicherheit langfristig im Blick behält.

Insofern ist die erste China-Strategie der Bundesregierung ein realistischer Kompromiss. Er macht deutlich, dass die Naivität der Merkel-Jahre im Umgang mit China endlich vorbei ist – nicht so sehr, weil die Strategie der Altkanzlerin grundsätzlich falsch war. Tatsächlich hat sich die Volksrepublik in den letzten zehn Jahren unter Xi Jinping grundlegend verändert: Sie ist repressiver, auf der internationalen Bühne aggressiver und nicht zuletzt ideologischer geworden.

Dieser Wandel wird nun von der Politik in einen strategischen Rahmen gestellt. Ursächlich hierfür ist jedoch vor allem die sinkende Attraktivität des chinesischen Marktes. Das Reich der Mitte war jahrzehntelang eine wahre Goldgrube, was auch dazu führte, dass man bei kritischen Fragen schnell die Augen zudrückte. Allerdings machte der 70-jährige Staatschef Xi sein Land zuletzt zu einem wirtschaftlichen und politischen Risiko, indem er sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine demonstrativ auf die Seite Wladimir Putins stellte. Indem er die Wirtschaftsreformen seiner Vorgänger stoppte. Und nicht zuletzt, indem er mit seinem Kontrollhunger eine weitverbreitete Paranoia gegenüber dem Westen begründete.