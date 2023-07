Die Chancen für den Erhalt der Niederlassung in Siegburg steigen

Mitarbeiter und Kunden können hoffen. Der Standort von Galeria Kaufhof in Siegburg darf doch nicht geschlossen werden. Das berichten Kölner Medien am Donnerstagabend. Es habe am Mittwoch konstruktive Gespräche mit dem zuständigen Immobilienverwalter, der Lapithus GmbH, und dem Vermarkter, der RME GmbH, gegeben, sagte Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann am Donnerstagabend.