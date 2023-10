Überlisten. Überspielen. Überleben. Herausfordernd.

Die Herausforderung: USADie zweite Staffel von ’s endete am 19. Oktober mit einem zermürbenden Ende Überlebender: Rand des Aussterbens Gewinner Chris Underwood Und Überlebende Alaun Desi Williams nach dem Sieg zum Sieger gekrönt werden Die Herausforderungist siebenmaliger Meister Johnny Bananas, Ride of Dies‚Sieger Tori-Deal und mehrere andere Veteranen.

Nachfolgend Danny McCray Und Sarah LacintaDer Sieg von Chris und Desi in der ersten Staffel bedeutet die CBS-Spinoff-Serie, in der Stars aus zusammenkommen Survivor, Big Brother, The Amazing Race und The Challenge –wurde dominiert von Jeff Probstist ein ehemaliger Schiffbrüchiger, was dem Begriff „einziger Überlebender“ eine völlig neue Bedeutung verleiht.

Dennoch fühlten sich sowohl Chris als auch Desi zu Beginn wie Außenseiter Die Herausforderung: USAdank einiger Fans, die Chris als den „schlechtesten“ Gewinner überhaupt bezeichneten Überlebende Geschichte, während Desi sich unwürdig fühlte, überhaupt gebeten zu werden, das Spin-off zu machen, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie „schlecht“ war Überlebende als sie 2017 an Wettkämpfen teilnahm.

In einem exklusiven Interview mit E! Nachricht, Die HerausforderungDie neuen Champions von ’s reflektierten ihren überraschenden Weg zum Sieg und verrieten, ob wir sie jemals in einer anderen Saison sehen werden, nachdem jeder 250.000 US-Dollar mit nach Hause genommen hatte.