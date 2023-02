Die CEA Group (CEA) freut sich, eine aufregende und exklusive Investition in Cyber ​​​​und Intel in Europa bekannt zu geben

Die beratenen Fonds haben 100 % der Anteile von den Cybersecurity-Spezialisten SIM und ATECS erworben.

Von der Rheingold Capital GmbH beratene Fonds haben 100 % der Anteile an der Secure Information Management GmbH („SIM“, Deutschland) und der ATECS AG („ATECS“, Schweiz) von der deutschen Zech Group erworben.

Eine Tochtergesellschaft der CEA Group Die CEA Group, ein in Tampa, Florida, ansässiges Investmentbanking- und alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, hat eine strategische Investition getätigt. CEA wurde 1973 gegründet und hat seine Aktivitäten auf Cybersicherheit, Intelligenz und Weltraumtechnologie ausgeweitet.

Die SIM Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von fortschrittlichen, kundenspezifischen elektronischen Technologielösungen für Cybersicherheits- und Geheimdienstanwendungen. Die fortschrittlichen digitalen Lösungen des Unternehmens werden seit mehr als 20 Jahren an nationale und internationale Sicherheits-, Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden in Europa, dem Nahen Osten, Asien sowie Süd- und Mittelamerika geliefert.

SIM und ATECS werden ihre Geschäftsaktivitäten als Full-Service-Dienstleister für Nachrichtendienste in allen relevanten internationalen Märkten weiter ausbauen.

Dr. Henning Walf, geschäftsführender Gesellschafter von Rheingold Capital: „Wir haben einen etablierten, äußerst vertrauenswürdigen und angesehenen Akteur im Sicherheitssektor erworben, der Spitzentechnologien und erstklassige Lösungen für nationale Strafverfolgungs- und Geheimdienste anbietet in allen relevanten Märkten. Wir werden uns bemühen, weitere Expansionsmöglichkeiten zu verfolgen und die Geschäftsbasis auf der Grundlage der einzigartigen Expertise des Unternehmens zu erweitern und vom schnell wachsenden Markt für solche Lösungen zu profitieren.

Chief Executive Rick Michaels sagte: „Wir freuen uns, Teil der Investmentgruppe zu sein, die neben europäischen Investoren eine strategische Beteiligung erwirbt. Wir werden Möglichkeiten für eine internationale Expansion prüfen, sowohl durch organische Gruppenakquisitionen als auch durch internationale Joint Ventures, wenn die Märkte für diese Art von Dienstleistungen geeignet sind. CEA wird dem Unternehmen als strategischer Berater dienen.“

Über Rheingold Capital

Rheingold Capital ist eine Industrieholding, die in mittelständische Unternehmen in ganz Westeuropa investiert und Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien hat. Rheingold konzentriert sich auf Carve-Outs von Unternehmen und stellt sein umfassendes Know-how mit seinem engagierten internationalen Team operativen Gesellschaften und Unternehmensverkäufern zur Verfügung.

Über die CEA-Gruppe

CEA wurde 1973 gegründet und ist ein führender Anbieter von Investmentbanking-Dienstleistungen. Mit einem Team erfahrener Mitarbeiter auf der ganzen Welt verfügt CEA über eine beispiellose Tiefe und Breite an Branchenkenntnissen, Fachwissen und langjährigen Branchenbeziehungen. CEA hat über 1.000 Transaktionen in mehr als 60 Ländern mit einem Gesamtwert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Der Ruf und die Erfolgsbilanz von CEA basieren auf der Bereitstellung innovativer, wertschöpfender Lösungen und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

CEA Atlantic Advisors, LLC ist ein bei der FINRA registrierter Broker-Dealer und Mitglied des SIPC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Zum besseren Verständnis werden Übersetzungen beigefügt. Rechtsgültig ist nur die ursprünglich veröffentlichte Sprachfassung. Vergleichen Sie daher Übersetzungen mit der Originalsprache der Publikation.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005262/en/