Die Bundeswehr soll sich 2023 aus Mali zurückziehen

Wie n-tv am Mittwochabend unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, haben sich Kanzleramt, Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt grundsätzlich auf einen Abzug der Bundeswehr bis spätestens Ende 2023 geeinigt.

Eine endgültige Entscheidung über die Fortsetzung des deutschen Einsatzes in Mali soll am kommenden Dienstag bei einem Gipfeltreffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) fallen.

Mehrere Ministerien lehnten eine Einigung jedoch grundsätzlich ab. Das Auswärtige Amt sagte, es gebe keine grundsätzliche Einigung. Das Verteidigungsministerium verwies auf die Regierungspressekonferenz am Mittag.

Ministerien: Gespräche mit Mali– Abzugslauf innerhalb der Regierung

Ein Ressortsprecher sagte dort: „Der Prozess, in dem sich die Bundesregierung mit der Zukunft ihres Engagements in der Sahelzone auseinandersetzt, läuft derzeit. Sie können davon ausgehen, dass wir noch in diesem Jahr darüber entscheiden werden, natürlich in enger Abstimmung mit dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt. Wir sind mitten in den Gesprächen.“

Auch der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Wolfgang Büchner, sagte auf der Pressekonferenz, dass die Regierung abstimme. „Aber dem will ich nicht mit Spekulationen vorgreifen.“