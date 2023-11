Die Bundesstaaten fordern vom Bund mehr Geld für die Flüchtlingsbetreuung

Stand: 3. November 2023 5:32 Uhr

Hessens Ministerpräsident Rhein hält den finanziellen Beitrag des Bundes zur Flüchtlingsversorgung für zu gering. Vor dem Treffen mit der Kanzlerin am Montag herrschte zwischen den Ländern große Einigkeit. Auch andere Unionspolitiker machen Druck.

Wenige Tage vor dem Bund-Länder-Treffen zum Thema Migration trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit CDU/CSU-Fraktions- und Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesfraktionschef Alexander Dobrindt, um mit ihnen über das Thema zu diskutieren. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Daher werden voraussichtlich keine Ergebnisse bekannt gegeben. Ein erstes Gespräch mit Merz hat bereits stattgefunden.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), forderte vom Bund mehr Geld für die Flüchtlingsbetreuung. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass die Bundesländer angesichts der bundesweit deutlich steigenden Zahl von Migranten allein in diesem Jahr 17,6 Milliarden Euro ausgeben müssten. Hinzu kämen weitere 5,7 Milliarden Euro, die die Kommunen tragen müssten. Laut Rhein steuert der Bund dieses Jahr nur 3,75 Milliarden Euro bei und will den Betrag bis 2024 auf 1,25 Milliarden Euro reduzieren. „Aus Sicht der Länder ist das nicht akzeptabel, weil der Bund die Städte und Gemeinden allein lässt.“ mit ihren Problemen.

„Premierminister sehr einstimmig“

Der Ministerpräsident will am Montag mit Scholz über die Finanzierung sprechen. Die Länder seien sich hier über die Parteigrenzen hinweg „sehr einig“, betonte Rhein. Sie forderten eine Rückkehr zum sogenannten Atemsystem: Je mehr Menschen kommen, desto mehr muss der Bund zahlen: „Ein solches System ist nur gerecht, denn allein der Bund hat den Schlüssel zur Kontrolle und Begrenzung der Zahl.“ Flüchtlinge.“

Auch über eine Bezahlkarte für Asylbewerber statt Bargeld werde am Montag diskutiert: „Das kann den Anreiz verringern, nach Deutschland zu kommen.“ Sinnvoll sei es aber nur, wenn es flächendeckend eingeführt werde, sagte Rhein. Darüber hinaus muss die Bundesregierung mehr funktionierende Rückführungsabkommen mit anderen Ländern abschließen.

Holetschek fordert konkrete Ergebnisse

„Für einen weiteren Rutsch haben wir keine Zeit mehr“, sagte Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“. Er machte deutlich, dass Scholz‘ Treffen mit den Ländern dieses Mal nicht ohne konkretes Ergebnis enden dürfe: „Wenn es der Ampelregierung nicht gelingt, dieses zentrale Problem zu lösen, dann ist sie handlungsunfähig und muss Konsequenzen ziehen.“ Aus seiner Sicht kann es sich nur um Neuwahlen handeln, „weil die Ampel ihre Daseinsberechtigung verloren hat.“ Holetschek fordert unter anderem Sachleistungen für Asylbewerber statt Barzahlungen und mehr Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Asylanträgen.

Kostenlos: Durchtrennen Sie den gordischen Knoten

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), forderte mit Blick auf die Sitzung Zugeständnisse der Kanzlerin. „Wir müssen endlich den gordischen Knoten durchschlagen. „Das erwarten die Menschen von der Politik“, sagte er der „Rheinischen Post“. Je länger die illegale Einwanderung nach Deutschland in großem Umfang andauere, desto mehr „verschwinde das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates“, fügte Frei hinzu. In Richtung Scholz sagte der CDU-Politiker: „Wenn die Ampelkoalition nicht die Kraft hat, eigene Entscheidungen zu treffen, ist die Union grundsätzlich bereit, diese Herausforderungen anzugehen.“ Voraussetzung sei allerdings, „dass sich wirklich etwas bewegt“.