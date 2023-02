Die Bundesregierung kommt mit der Strom- und Gaspreisbremse gut weg (nd-aktuell.de)

Anlagen an einer Pipeline, die Gas in die EU liefert Foto: dpa/Sergej Dolschenko

Die Preisbremsen für Erdgas, Fernwärme und Strom treten formell erst im März in Kraft, gelten aber rückwirkend zum 1. Januar. Ende September kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen „Doppelboom“ an: Die Ampel wollte „bis zu 200 Milliarden Euro“ aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitstellen, um die Preissteigerungen für Haushalte, Industrie und Gewerbe abzufedern. Konkret bedeutet das, dass 80 Prozent des Jahresverbrauchs im Jahr 2022 maximal 40 Cent (Strom), 12 Cent (Gas) und 9,5 Cent (Fernwärme) pro Kilowattstunde kosten dürfen. Jeder Mehrverbrauch wird zum Arbeitspreis des aktuellen Gastarifs abgerechnet.

Mittlerweile ist klar, dass die Kosten für die Energiepreisbremse für den Staat voraussichtlich deutlich geringer ausfallen werden als veranschlagt. Die Neukundenpreise für Gas und Strom sind zuletzt stark gesunken, was den Förderbedarf reduziert. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Vergleichsportals Verivox. Hauptgrund für den sinkenden Förderbedarf sind daher die in den vergangenen Wochen deutlich gefallenen Großhandelspreise für Gas und Strom, die sich nun verstärkt in den Neukundentarifen für Endverbraucher widerspiegeln.

Im Herbst lagen diese Zölle teilweise noch deutlich über den aktuellen Werten. Für Erdgas verlangten die Versorger bis zu 40 Cent pro Kilowattstunde, für Strom bis zu 60 Cent. Gas kostet diesen Januar laut Verivox durchschnittlich 16,75 Cent im Grundversorgungstarif des Nahversorgers, bei Landesversorgern liegt der günstigste Tarif mit empfehlenswerten Konditionen bei 13,28 Cent. Beim Strom liegen die jeweiligen Werte bei etwa 42 bzw. 36 Cent, liegen also teilweise schon unter der Obergrenze von 40 Cent.

Die gut gefüllten Speicher wirken sich dämpfend auf die Gaspreise aus – der Füllgrad liegt immer noch bei über 80 Prozent. Hinzu kommen die zumindest zeitweise ungewöhnlich milde Witterung im Dezember und Januar sowie Einsparungen bei Haushalten, Industrie und Gewerbe. Hinzu kommen Lieferungen von regasifiziertem verflüssigtem Erdgas (LNG) über Pipelines aus Frankreich, den Niederlanden und Belgien sowie über die ersten deutschen LNG-Terminals, die trotz Kritik von Umweltverbänden in Betrieb gingen. Die ersten beiden dieser Anlagen in Wilhelmshaven und Lubmin sind kürzlich in den Regelbetrieb übergegangen, die dritte in Brunsbüttel befindet sich in der Testphase. Da der Stromgroßhandelspreis an die derzeit besonders hohen Kosten von Erdgaskraftwerken gekoppelt ist, wirken sich Preissenkungen für diesen Energieträger auf den Strom aus.

Für Verbraucher ist das nichts weiter als ein Lichtblick. Die Gas- und Strompreise wurden in den letzten Monaten von den Versorgern stark angehoben, auch für Bestandskunden. Die Energiepreisbremsen schüren zudem den Verdacht, dass einige Unternehmen zu großzügig auf die staatlichen Subventionen zurückgreifen könnten. Die Regierung will dies verhindern, indem sie Missbrauch durch das Bundeskartellamt kontrolliert. Anbieter müssen kalkulieren, dass Tariferhöhungen »sachlich gerechtfertigt« sind.

Allerdings klafft eine Aufsichtslücke, die sich nun rächen könnte: Aufgrund sinkender Großhandelspreise müssten die Verbrauchertarife zeitverzögert sinken. Ob dies in ausreichendem Umfang geschieht, wird nicht überprüft. Vor allem Stromkonzernen wurde bisher vorgeworfen, dass sie Großhandelspreiserhöhungen sehr schnell und vollständig an die Verbraucher weitergeben, nicht aber sinkende Kosten.

Unabhängig von der Preisgestaltung der einzelnen Anbieter zeichnet sich jedoch insgesamt ab, dass der Staat in diesem Jahr günstiger auskommen wird als veranschlagt. Verivox hat die Kosten der Energiepreisbremse bei einem erwarteten Erdgasverbrauch der Haushalte im Jahr 2023 von insgesamt rund 282 Milliarden Kilowattstunden und einem Stromverbrauch von rund 127 Milliarden Kilowattstunden abgeschätzt. Das Vergleichsportal kam auf „Richtwerte“ von 7,8 Milliarden Euro für Gas und 1,4 Milliarden für Strom.

Verivox-Experte Thorsten Storck sagte, die Kosten der Gaspreisbremse könnten 2023 unter 10 Milliarden Euro liegen. „Die Haushalte müssten dann in deutlich geringerem Umfang entlastet werden als geplant.“ Strom wäre für den Staat noch günstiger, weil viele Stromtarife einen Arbeitspreis von weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde hätten und viele Haushalte auf staatliche Hilfen verzichten könnten.

Ähnliche Werte hatten Marktforscher des Prognos-Instituts zuletzt für Gas ermittelt. Bei den meisten Verträgen pendelt sich der Förderbedarf im Jahresverlauf bei zwei bis vier Cent pro Kilowattstunde ein. Daraus ergäben sich für 2023 Kosten in Höhe von 5 bis 10 Milliarden Euro, allerdings zuzüglich Aufwendungen für den Gasverbrauch in der Industrie. Rund 8,5 Milliarden sind bereits in die Gasnothilfe geflossen, in die die Dezemberrabatte übernommen wurden. Am Ende würden aber die 40 Milliarden Euro, die für die Gaspreisbremse aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen sind, bei weitem nicht erreicht.

Kein Wunder, dass intern bereits an der Ampel diskutiert wird, was mit den veranschlagten Geldern geschehen soll, die für die Preisbremsen wohl doch nicht benötigt werden. Von einer Absenkung der Preisgrenze für Gas und Strom ist keine Rede, danach greift der Staat ein. Das Gesetz erwähnt aber auch Beihilfen für Unternehmen. Damit wäre es denkbar, damit andere Programme zu finanzieren. Konkrete Ideen wurden jedoch noch nicht geäußert. Natürlich liegt es nahe, an Mittel für mehr Klimaschutz und Energieeinsparung zu denken. FDP-Haushälter Otto Fricke hat derweil bereits vorsorglich betont, dass die nicht ausgeschöpften Mittel nicht für „irrrelevante Ausgabenanträge“ zur Verfügung stehen.