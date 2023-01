Die Bundesligisten dürfen bis Dienstagabend neue Spieler anderer Klubs verpflichten.

Die Hektik am vorletzten Transfertag blieb auch am Rekordmeister nicht unbemerkt, der in Bedrängnis geraten war. Medienberichten zufolge wird der FC Bayern den portugiesischen Nationalverteidiger João Cancelo rechtzeitig vor Dienstag, der inzwischen als „Deadline Day“ betitelt wird, ausleihen.

Der 28-Jährige aus Manchester City wäre in den vergangenen Tagen der mit Abstand größte Name auf dem deutschen Markt – der Preis der Kaufoption soll laut der Nachrichtenagentur PA bei 70 Millionen Euro liegen.

Die anderen Bundesligisten suchten bisher eher in niedrigeren Preislagen, und dieser Transferwinter pendelte bis auf wenige Ausnahmen zwischen Notkäufen von Krisenklubs und jungen Perspektivenspielern. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart verpflichtete Mittelfeldspieler Genki Haraguchi vom 1. FC Union Berlin und Offensivmann Gil Dias von Benfica Lissabon, bei Hertha BSC soll der neue Sportvorstand Benjamin Weber einen einstelligen Millionenbetrag für neue Mitarbeiter ausgeben dürfen .

Einer der in Berlin gehandelten Profis, Maximilian Philipp, wechselte lieber vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen. Flügelstürmer Gauthier Hein von AJ Auxerre aus der französischen Ligue 1 soll hingegen in Berlin sein. Champions-League-Achtelfinale Eintracht Frankfurt bekommt es angeblich mit Philipp Max vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven zu tun – auch, weil Juniorin Dina Ebimbe (Syndesmoseriss) lange ausfällt. Unterdessen könnte der PSV ein Käufer für Thorgan Hazard von Borussia Dortmund sein. Ob Pokalsieger RB Leipzig es nach der Verletzung von Leistungsträger Dani Olmo noch einmal schafft, ist unklar.

Auch beim FC Bayern gab und gibt es Verletzungen von Stammbelegschaften, die einen Zugriff notwendig machten. Der Niederländer Daley Blind kam insbesondere, weil Lucas Hernández (Kreuzbandriss) lange ausfallen wird, Torhüter Yann Sommer wurde von Borussia Mönchengladbach geholt, begleitet von großem Medieninteresse, weil sich Manuel Neuer beim Skitourengehen das Bein brach. Neben Hernández fällt der Marokkaner Noussair Mazraoui wegen einer Herzbeutelentzündung noch einige Wochen aus.

Cancelo, der für die Engländer sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielte, hatte es unter Trainer Pep Guardiola in den vergangenen Wochen schwer, regelmäßig zum Stammpersonal zu zählen. Cancelo war 2019 für geschätzte 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Cityzens gewechselt und wurde mit dem Klub 2021 und 2022 Meister.