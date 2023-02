Die britischen Wasserrechnungen werden in fast zwei Jahrzehnten am stärksten steigen – Medien – RT Business News

Haushalte, die mit steigenden Energiekosten zu kämpfen haben, können es sich möglicherweise nur schwer leisten

Es wird erwartet, dass die Wasser- und Abwasserrechnungen englischer und walisischer Haushalte ab April um 7,5 % steigen werden, was den größten Anstieg seit fast 20 Jahren darstellt, gab der Branchenverband des Landes, Water UK, am Donnerstag bekannt.

Die Erhöhung wird dazu führen, dass Kunden durchschnittlich etwa 1,23 £ (1,51 $) pro Tag zahlen – eine Steigerung von 0,08 £ (0,10 $) pro Tag oder 448 £ (551 $) pro Jahr, 31 £ (38 $) mehr als im Jahr 2022.

Die aktualisierten Zahlen kommen inmitten von Warnungen, dass jeder fünfte Kunde bereits Schwierigkeiten beim Bezahlen hat. Verbraucherverbände warnen davor, dass die Erhöhung die von der tobenden Energiekrise betroffenen Haushalte weiter unter Druck setzen könnte.

Water UK betonte jedoch, dass die Erhöhung für die meisten Kunden in England und Wales unter der Inflation liegen wird. Die Daten berücksichtigen, dass der CPIH (Verbraucherpreisindex einschließlich der Wohnkosten für Eigennutzer) im November, der von der Regulierungsbehörde als Benchmark festgelegt wurde, 9,3 % betrug.









Im Dezember lag das Maß für die Gesamtpreissteigerungsrate im Vereinigten Königreich bei 10,5 %.

„Die Wasserrechnungen bleiben real niedriger als vor einem Jahrzehnt“, Water UK sagte und fügte hinzu, dass der Anstieg höhere Energiekosten widerspiegele, da Wasserunternehmen etwa 2 % des britischen Stroms verbrauchen.

Der Verbraucherrat für Wasser (CCW) sagte, es gebe eine Postleitzahlenlotterie von Sozialtarifsystemen, was bedeutet, dass einige Menschen Hilfe bei ihren Rechnungen benötigen „durchs Netz schlüpfen“

„Diese Erhöhungen werden in einer Zeit, in der sie nicht sicher sein können, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen, mehr Unsicherheit für Haushalte in Not bringen.“ Emma Clancy, Geschäftsführerin von CCW, gegenüber Sky News.

