Die britische Wirtschaft weicht der Rezession nur knapp aus – POLITICO

Das Vereinigte Königreich hat es knapp vermieden, 2022 in eine Rezession zu geraten, bleibt aber nach wie vor in einer schwierigen Lage, wie neue Zahlen des Office for National Statistics (ONS) zeigen, die heute veröffentlicht wurden.

Eine Rezession liegt vor, wenn die Wirtschaft zwei aufeinanderfolgende Quartale schrumpft. Aber laut der ersten Quartalsschätzung des ONS ist die britische Wirtschaft in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 weder gewachsen noch geschrumpft, nachdem sie von Juli bis September um 0,2 Prozent geschrumpft war.

Die britische Regierung sprang schnell auf die Nachrichten ein, und Schatzkanzler Jeremy Hunt sagte heute in einer Erklärung, dass die Zahlen zeigten, dass die britische Wirtschaft „widerstandsfähiger sei als viele befürchtet“.

Doch ungeachtet der Daten wird sich 2023 für viele immer noch wie eine Rezession anfühlen, warnte das National Institute of Economic and Social Research (NIESR), da die britische Bevölkerung die Auswirkungen der schwersten Lebenshaltungskostenkrise des Landes zu spüren bekommt je gesehen hat, inmitten steigender Inflation, Kreditkosten und Energierechnungen.

„Ein Fokus auf die Wirtschaftskrise, mit der der größte Teil der britischen Bevölkerung konfrontiert ist, statt auf technische Aspekte, bietet eine aufschlussreichere Perspektive“, sagte die NIESR-Ökonomin Paula Bejarano Carbo gegenüber dem London Playbook von POLITICO.

Laut NIESR-Prognosen wird einer von vier Haushalten im Vereinigten Königreich – bis zu sieben Millionen Familien – in den Jahren 2023-24 nicht in der Lage sein, seine Lebensmittel- und Energierechnungen vollständig zu bezahlen – gegenüber einem von fünf im Vorjahr.