Das britische Verteidigungsministerium (MoD) hat argumentiert, dass die Identität britischer Spezialeinheiten, die mit der außergerichtlichen Tötung von mehr als 80 Menschen in Afghanistan in Verbindung stehen, geheim bleiben muss.

Die britische Regierung hat letztes Jahr eine Untersuchung eingeleitet, um den Vorwürfen von Familien afghanischer Häftlinge nachzugehen, bei denen es zwischen 2010 und 2013 zu über 30 Vorfällen mit Hinrichtungen von mindestens 80 Gefangenen gekommen sei. Viele der Behauptungen beziehen sich auf eine einzelne Sache „Schurke“ Laut einem Bericht der Zeitung The Times vom Mittwoch handelte es sich um eine Einheit des Special Air Service (SAS).

In der Veröffentlichung wurde auch ausführlich dargelegt, dass das Verteidigungsministerium versucht habe, die Veröffentlichung der Namen der angeblich beteiligten SAS- und Special Boat Service (SBS)-Soldaten zu verhindern, und darum gebeten habe, dass Beweise für die Untersuchung vertraulich vorgelegt würden.

In seiner Eröffnungsrede am Mittwoch am ersten Tag der vorläufigen Anhörungen zu den Vorwürfen sagte der Vorsitzende der Untersuchung, Lordrichter Haddon-Cave, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf Anhörung habe „so viel wie möglich“ aber dass dies gegen nationale Sicherheitsbedenken abgewogen werden muss.

Diese Position wurde von Brian Altman KC, dem Rechtsberater des Verteidigungsministeriums, bestätigt, der erklärte, dass die Identifizierung von Soldaten die laufende Arbeit der britischen Truppen gefährden und sie möglicherweise einsetzen könnte „ernsthaftes Risiko.“ Er fügte hinzu, dass das Verteidigungsministerium es sei „eindeutig Experte“ bei der Identifizierung „nationale Sicherheitsrisiken.“









Die Firma, die Familienangehörige der verstorbenen Afghanen vertritt, argumentierte jedoch, dass einige Mitglieder der Spezialeinheiten häufig und offen über die Operationen gesprochen hätten, an denen sie beteiligt waren. Richard Hermey KC von Leigh Day Solicitors legte der Untersuchung ein 57-seitiges Dokument vor, in dem die Fälle von Soldaten detailliert beschrieben wurden über verdeckte Missionen sprechen, auch auf YouTube und in den sozialen Medien.

Es wurden auch Beweise dafür vorgelegt, dass sich Kommandeure von Spezialeinheiten angeblich verschworen hätten, um Computerdateien zu löschen, die angeblich Beweise dafür enthielten, dass Truppen illegal afghanische Häftlinge getötet hätten.

Hermer fügte in seinen Kommentaren hinzu, dass die Mission der Untersuchung abgeschlossen sei „Ermitteln der Wahrheit, was auch immer diese Wahrheit sein mag.“ Er wies auch darauf hin, dass eine Untersuchung der Royal Military Police aus dem Jahr 2017, in der empfohlen wurde, keine Strafverfolgung einzuleiten, ein Beweis dafür sei „Umfassende, vielschichtige und jahrelange Vertuschung.“

In seiner eigenen Erklärung sagte das Verteidigungsministerium, dass dies der Fall sei „nicht angemessen“ sich zu den Fällen zu äußern, die es gibt „im Rahmen der gesetzlichen Untersuchung.“

Letzten Monat wurde Ben Roberts-Smith, der höchstdekorierte lebende Soldat Australiens, von einem Bundesrichter für mitschuldig am Tod unbewaffneter afghanischer Zivilisten während seines Dienstes im Land befunden.