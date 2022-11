Die britische Inflation stieg wieder auf 11,1 Prozent und erreichte ein 40-Jahres-Hoch – POLITICO

Die britische Verbraucherpreisinflation stieg in den 12 Monaten bis Oktober um 11,1 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 40 Jahren, so die am Mittwoch vom Amt für nationale Statistik (ONS) veröffentlichten Daten.

Die Inflation stieg von 10,1 Prozent im September, nachdem sie im August auf einstellige Zahlen gefallen war.

„Steigende Gas- und Strompreise trieben die Schlagzeileninflation an … trotz der Energiepreisgarantie“, sagte Grant Fitzner, der Chefökonom von ONS, in einer Erklärung. Steigende Lebensmittelpreise trugen ebenfalls zum Aufwärtstrend bei. Sinkende Transportpreise (hauptsächlich Kraftstoffe und Gebrauchtwagenpreise) trugen am stärksten nach unten zur Veränderung der Raten bei.

Das ONS sagte, dass der Verbraucherpreisindex, einschließlich der Wohnkosten von Eigennutzern, in den 12 Monaten bis Oktober um 9,6 Prozent gestiegen ist, gegenüber 8,8 Prozent im September.

Die Inflation hat in ganz Europa und den USA stark zugenommen, was zum großen Teil auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen ist.

Die Bank of England prognostiziert, dass sich die Inflation im letzten Quartal dieses Jahres auf 13 Prozent beschleunigen und während eines Großteils des Jahres 2023 auf einem sehr hohen Niveau bleiben wird, bevor sie 2024 auf das 2-Prozent-Ziel fällt.

Bundeskanzler Jeremy Hunt sagte: „Es ist unsere Pflicht, die Bank of England bei ihrer Mission zu unterstützen, die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen, indem wir verantwortungsbewusst mit den Finanzen der Nation umgehen. Das erfordert einige harte, aber notwendige Entscheidungen zu Steuern und Ausgaben, um die Bücher auszugleichen.“

Hunt wird am Donnerstag in seiner sogenannten Herbsterklärung weitere Steuer- und Ausgabenkürzungen ankündigen und damit die meisten Richtlinien seines Vorgängers Kwasi Kwarteng umkehren.

„Wir spüren die starken Auswirkungen von niedrigem Wachstum und hoher Inflation in Großbritannien so hart, weil 12 Jahre des wirtschaftlichen Versagens der Tory uns entlarvt haben“, sagte Schattenkanzlerin Rachel Reeves in a twittern.