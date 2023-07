Laut Medienberichten vom Sonntag ist die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin im Alter von 76 Jahren in Paris gestorben, nachdem sie mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen hatte.

Le Parisien berichtete, dass die britisch-französische Künstlerin, die in den 1960er-Jahren mit ihrem Bohemian-Chic-Look zur Stilikone avancierte und die legendäre Hermes-Birkin-Tasche populär machte, tot in ihrem Haus in der französischen Hauptstadt aufgefunden wurde.

Im Mai sagte Birkin aus gesundheitlichen Gründen mehrere Konzerte ab. „Ich war schon immer ein großer Optimist und mir ist bewusst, dass ich noch ein wenig Zeit brauche, um wieder auf der Bühne und mit Ihnen auftreten zu können.“ sagte sie damals.

Die Schauspielerin erlitt 2021 einen Schlaganfall und wurde zuvor behandelt, nachdem bei ihr im Jahr 2002 Leukämie diagnostiziert worden war.









Birkin wurde 1946 in London geboren und zog in den 1960er Jahren nach Frankreich. Etwa zur gleichen Zeit beschäftigte sie sich auch mit dem Kino, unter anderem mit einer kleinen, aber skandalösen Rolle in Michelangelo Antonionis Thriller „Blowup“. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Komponisten John Barry lernte sie den Sänger Serge Gainsbourg kennen, der als eine der bedeutendsten Figuren des französischen Pop gilt.

Zusammen bildeten sie ein ikonisches Duo, das vor allem durch das Lied „Je t’aime… Moi non plus“ bekannt wurde, das seinerzeit aufgrund seiner sexuellen Offenheit für Aufsehen sorgte und von Radiosendern in mehreren Ländern verboten wurde. 1976 führte Gainsbourg Regie bei Birkin im gleichnamigen Erotikfilm, für den sie für den Cesar Award als beste Schauspielerin nominiert wurde.

Birkins natürlicher und entspannter Modestil, der sich durch eine Mischung aus High-End-Designerstücken und eher legeren Artikeln auszeichnete, hatte großen Einfluss auf die Branche, wobei große Namen wie Yves Saint Laurent und Givenchy sich von ihr inspirieren ließen.