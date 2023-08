Leslie Maasdorp in seinem Büro in Sandton.

Die New Development Bank, der von der BRICS-Gruppe der Schwellenländer gegründete multilaterale Kreditgeber, strebt nach Angaben ihres Finanzvorstands an, den Anteil der in lokalen Währungen aufgenommenen Mittel von weniger als 20 % auf 30 % zu erhöhen.

„Wir werden die Verwendung lokaler Währungen verstärken“, sagte CFO Leslie Maasdorp am Mittwoch am Rande des BRICS-Treffens in Johannesburg gegenüber Bloomberg.

„Das bedeutet nicht, dass wir den Dollar entdollarisieren oder uns vom Dollar abwenden. Es bedeutet nur, dass wir mehr Finanzierungen in lokaler Währung aufnehmen.“

NDB erwarte, nach dem ersten Verkauf von Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden Rand (79 Millionen US-Dollar) in dieser Woche ein regelmäßiger Emittent in Südafrika zu werden, sagte er. Der in Shanghai ansässige Kreditgeber registrierte 2019 ein Programm zum Verkauf von Schulden im Wert von bis zu 10 Milliarden Rand an der Börse in Johannesburg.

NDB plant außerdem, in diesem Jahr zum ersten Mal Anleihen in indischen Rupien auszugeben, und befindet sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden über die Registrierung eines 2,5-Milliarden-Dollar-Programms über einen Zeitraum von fünf Jahren, sagte Maasdorp.

Aber der Großteil der Mittel der Bank – etwa 70 % – werde weiterhin in Dollar denominiert sein, sagte er.

„Das Kapital der Bank lautet auf US-Dollar. Unsere Berichtswährung ist der US-Dollar. Der Dollar ist also fest in der DNA der Bank verankert“, sagte er.