LONDON – Die britische Handelschefin Kemi Badenoch erhöht den Druck auf die EU, Elektrofahrzeughersteller auf beiden Seiten des Ärmelkanals vor den neuen Brexit-Handelsregeln im Jahr 2024 zu bewahren.

Aber Brüssels Top-Diplomat in London, Pedro Serrano, sagt den Leuten privat, dass es in diesem Jahr schwierig sein könnte, die bevorstehende Klippe nach dem Brexit zu umgehen, sagte ein Besucher, der den Botschafter kürzlich traf, gegenüber POLITICO.

Für Hersteller wie Nissan, Ford und Stellantis ist es bereits zu spät. Sie planen, wie viele Elektroautos und -lastwagen in der zweiten Jahreshälfte hergestellt werden sollen, um sie kanalübergreifend zu verkaufen.

Die neuen Regeln, die im Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU festgelegt sind, treten am 1. Januar 2024 in Kraft und sehen eine Steuer von 10 Prozent auf neue Elektrofahrzeuge vor, wenn die meisten wichtigen Teile, wie etwa Batterien, nicht in einem der beiden Länder hergestellt werden Großbritannien oder die EU.

Die meisten Batterien für Elektrofahrzeuge werden aus China geliefert.

Großbritannien und die EU führen Verhandlungen zu diesem Thema, nachdem Automobilhersteller beider Seiten kürzlich gewarnt hatten, dass die neuen Regeln den kanalübergreifenden Vertrieb und die Produktion erheblich beeinträchtigen würden.

Doch Brüssel vertritt bei den Regeln bisher eine harte Linie – und es wird befürchtet, dass es frühestens im Herbst zu einem Durchbruch kommen wird.

„Wir können uns keine Last-Minute-Vereinbarung zum 31. Dezember leisten, weil Unternehmen ihre Volumina planen müssen“, sagte Mike Hawes, Geschäftsführer der britischen Automobillobbygruppe Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) auf einem Gipfel zu Beginn dieses Jahres Woche.

Im März teilte Hawes POLITICO mit, dass die Produktplanung „mehr als sechs Monate im Voraus“ vor dem 1. Juli erfolgt und das Problem „dringend“ gelöst werden muss, und zwar „auf jeden Fall, bevor Sie in irgendeine Art von Sommerpause geraten“.

Plädoyer der Industrie

Die britische Automobilindustrie fordert eine Verlängerung der aktuellen Ursprungsregeln im Rahmen des Brexit-Abkommens bis 2027 – insbesondere für Batterien –, wenn die Anforderungen an deren Komponenten vor 2030 erneut steigen werden.

Gemäß einer vorübergehenden Ausnahmeregelung im Handels- und Kooperationsabkommen zwischen Großbritannien und der EU können bis zu 70 Prozent der Komponenten einer Elektrobatterie von außerhalb des Vereinigten Königreichs oder der EU stammen, bevor Zölle in Kraft treten. Dieser Schwellenwert wird im Jahr 2024 auf etwa 40 Prozent sinken.

Wirtschafts- und Handelsminister Badenoch traf sich am Dienstag zu einem Mittagessen mit Serrano, dem EU-Botschafter in London, um eine Lösung zu finden.

Während des Mittagessens übermittelte Serrano die Botschaft, dass die Regeln „ein wichtiges Instrument zur Unterstützung des EU-Ziels sind, Anreize für Investitionen in moderne Batterietechnologie zu schaffen“ in ganz Europa, einschließlich Großbritannien

Die EU sei sich auch „sehr wohl bewusst“, dass die Automobilhersteller auf beiden Seiten des Ärmelkanals von der Verschärfung der Vorschriften betroffen sein werden, sagte Serrano. Er wolle „die Angelegenheit umfassend prüfen und die am besten geeigneten Lösungen finden“.

Die „bevorzugte Lösung“ der Europäischen Kommission, sagte ein EU-Beamter, dem Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen, „wäre nicht, das TCA zu ändern.“

„Wenn wir eine bessere, einfachere Lösung finden können“, sagten sie, „dann werden wir uns dafür einsetzen.“ Aber die EU habe „noch keine Position bezogen“, betonten sie, und „noch keinen konkreten Zeitplan oder ein bestimmtes Format festgelegt, um dieses (Problem) anzugehen.“

Der jüngste Besucher in Serranos Büro, dem Anonymität gewährt wurde, um über sensible Diskussionen zu sprechen, sagte, er habe daraus geschlossen, dass die EU nicht die Absicht habe, die Frist zu verlängern.

Serrano machte deutlich, dass „die EU (die Regeln) beibehalten will, um weiterhin Investitionen innerhalb der EU voranzutreiben“, sagte die Person gegenüber POLITICO. Sie sagten, Serranos Botschaft sei: „Wenn das Vereinigte Königreich darunter leidet, ist das das Problem des Vereinigten Königreichs, nicht seines.“

Serranos Büro teilte mit, dass sie „den Wahrheitsgehalt dieses Zitats entschieden bestreiten“ und dass der Botschafter den Menschen nie privat gesagt habe, „nicht mit einem Deal zu rechnen, um eine bevorstehende Klippe nach dem Brexit zu vermeiden“.

Durchbruch im Herbst?

Die EU „sagt im Moment Nein“, sagte Sam Lowe, Partner und Experte für britische und EU-Handelspolitik beim Beratungsunternehmen Flint Global. „Meiner Ansicht nach wird sich das ändern, aber erst später im Jahr.“

Der oben zitierte EU-Beamte wies darauf hin, dass Treffen in diesem Herbst zur Erörterung von Handelsfragen im Brexit-Abkommen ein potenzielles Forum seien, „falls das Vereinigte Königreich dies zur Sprache bringen möchte“ und Verbesserungen am Abkommen fordern möchte.

„Alle Fragen bezüglich der TCA und ihrer Funktionsweise können von beiden Seiten in den von der TCA eingerichteten Gremien zur Sprache gebracht werden“, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission. „Wie wir bereits gesagt haben, hat der Brexit unter anderem die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU verändert.“

Das Brexit-Handelsabkommen „ermöglicht die Änderung der (Ursprungsregeln)“, sagte Peter Holmes, Mitglied des UK Trade Policy Observatory an der University of Sussex. Doch um etwas zu ändern, müsste Großbritannien der EU „etwas anbieten“.

Eine Änderung „könnte relativ schnell durchgeführt werden“, sagte ein Vertreter der Automobilindustrie, dem Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen, gegenüber POLITICO und wies darauf hin, dass dafür „nur ein Beschluss“ im gemeinsamen Rat des Vereinigten Königreichs und der EU zum Brexit-Abkommen erforderlich sei. Allerdings müsse Brüssel noch technische Arbeit leisten, „bevor man sich auf eine Lösung verständigt“, sagten sie.

Steigende Nachfrage gefährdet

Laut einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens EY ist die Zahl der britischen Autokäufer, die den Kauf eines Elektrofahrzeugs planen, in diesem Jahr von 49 Prozent im Jahr 2022 auf 54 Prozent gestiegen.

Sowohl die bevorstehende Klippe als auch ein Mangel an Ladeinfrastruktur im Vereinigten Königreich könnten laut Insidern der Automobilindustrie möglicherweise die Nachfrage dämpfen und den Produktions- und Exportanstieg bremsen, der im Jahr 2022 zweistellig steigen wird.

Die Tatsache, dass EU-Hersteller „sagen, dass sie eine Erweiterung wünschen, da ihre eigene Batterieproduktionskapazität nicht in vollem Gange sein wird“, bedeutet, dass die EU „offener für die Prüfung von Änderungen sein wird“, sagte Karl Falkenberg, ehemaliger leitender Handelsminister der Europäischen Kommission Beamter und leitender Berater beim Beratungsunternehmen Shearwater Global.

Dennoch verschärfen Länder auf der ganzen Welt, angeführt von den USA, die Ursprungsregeln, um zu verhindern, dass ein Dritter wie China „unbeabsichtigt zum Hauptnutznießer wird“, fügte er hinzu. Die Batterieproduktion muss hochgefahren werden, aber China ist weiterhin der weltweit größte Lieferant von Rohstoffen wie Lithium – einem Schlüsselbestandteil von Batterien.

Badenoch habe sich letzte Woche mit ihrem EU-Amtskollegen Valdis Dombrovskis getroffen, um Druck auf das Problem auszuüben, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft und Handel und merkte an, dass sie die Zusammenarbeit mit ihrem Amtskollegen intensiviere, um eine Lösung zu finden.

Aber vorerst werden die Autohersteller auf beiden Seiten des Kanals Entscheidungen ohne die nötige Klarheit treffen, sagte die oben zitierte Branchenkennzahl. „Es fühlt sich in der Tat etwas schwieriger an, in Brüssel so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten wie in London.“

Leonie Kijewski trug zur Berichterstattung bei.