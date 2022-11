Die Boston Bruins kündigen den Vertrag mit Mitchell Miller, nachdem die NHL ihn für ungeeignet hält, in der Liga zu spielen

CNN

Die Boston Bruins kündigten ihren Vertrag mit Mitchell Miller am Sonntag, nachdem die National Hockey League ihn aufgrund eines Mobbing-Vorfalls, an dem der Spieler als junger Teenager beteiligt war, für ungeeignet befunden hatte, dem Team beizutreten.

Die Entscheidung ist sofort wirksam, nur wenige Tage nachdem die Bruins Miller am Freitag einen Einstiegsvertrag unterschrieben haben. Die Kehrtwende erfolgt nach der Enthüllung neuer Informationen, die offenbar mit einem Mobbing-Vorfall zusammenhängen, der zu schwerwiegenden Konsequenzen führte, als der Spieler in der Schule war.

Der 14-jährige Miller wurde in einem Mobbing-Vorfall verurteilt, bei dem er und ein anderer Teenager beschuldigt wurden, ihren schwarzen Klassenkameraden Isaiah Meyers-Crothers dazu verleitet zu haben, Süßigkeiten zu essen, die in ein Urinal gelegt worden waren, wie ein Bericht der Republik Arizona enthüllte.

Miller und ein weiterer Teenager gaben das Mobbing vor einem Jugendgericht in Ohio zu und wurden nach Angaben der Republik zu Zivildienst verurteilt.

Als er die Entscheidung, den jetzt 20-jährigen Miller überhaupt zu verpflichten, erklärte, sagte der Präsident der Boston Bruins, Cam Neely, das Team habe die Fakten sorgfältig geprüft, da ihnen diese bekannt seien, „dass er mit 14 Jahren einen gemacht hat schlechte Entscheidung, die zu einer Jugendstrafe führte.“

„Wir haben verstanden, dass dies ein Einzelfall war und dass er sinnvolle Maßnahmen zur Reform ergriffen hatte und sich für die kontinuierliche persönliche Entwicklung einsetzte. Basierend auf diesem Verständnis haben wir ihm einen Vertrag angeboten“, sagte Neely.

Nachdem neue Informationen bekannt wurden, entschied das Team, dass es in seinem besten Interesse war, die Gelegenheit zu widerrufen. Die Erklärung des Teams enthielt diese Informationen nicht.

„Wir hoffen, dass er weiterhin mit Fachleuten und Programmen zusammenarbeitet, um seine Ausbildung und sein persönliches Wachstum voranzutreiben“, sagte Neely.

Neely entschuldigte sich auch bei Meyers-Crothers und seiner Familie für die Unterzeichnung sowie bei den Mitgliedern der Organisation, Fans, Partnern und der Community.

„Ich entschuldige mich aufrichtig bei Isaiah und seiner Familie, wenn Sie und andere Opfer sich durch diese Unterzeichnung ungesehen und ungehört fühlten. Wir entschuldigen uns für den tiefen Schmerz und die Auswirkungen, die wir verursacht haben“, sagte Neely. „Wir werden uns weiterhin gegen Mobbing und Rassismus in all seinen Formen einsetzen.“

Neely fügte hinzu: „Als Vater denke ich schließlich, dass hier für andere junge Menschen eine Lektion gelernt werden muss. Achten Sie auf nachlässiges Verhalten und gehen Sie mit der Gruppenmentalität um, andere zu verletzen. Die Auswirkungen sind ein Leben lang zu spüren.“

Am Samstag sagte NHL-Kommissar Gary Bettman, die Bruins hätten die Liga nicht konsultiert, bevor sie Miller verpflichteten, und nannte das, was Miller als 14-Jähriger tat, „verwerflich“ und „inakzeptabel“.

„Er kommt nicht in die NHL. Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht berechtigt, in die NHL zu kommen. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass er jemals für die NHL in Frage kommt“, sagte Bettman bei einer Rede bei der NHL Global Series in Tampere, Finnland.

„Die Antwort ist also, dass sie ihn frei verpflichten konnten, woanders zu spielen, das ist ein anderes Problem der Liga, aber niemand sollte zu diesem Zeitpunkt glauben, dass er für die NHL berechtigt ist oder jemals sein könnte. Und die Bruins verstehen das jetzt“, fügte Bettman hinzu.

Die Arizona Coyotes haben ihn 2020 eingezogen, und das Team zog später seine Rechte zurück, nachdem der Bericht der Republik die Mobbing-Verurteilung enthüllt hatte.

CNN hat Millers Vertretung um einen Kommentar gebeten und nicht sofort eine Antwort erhalten.