Im Jahr 2020 einigte sich Nvidia darauf, Arm für 40 Milliarden US-Dollar von SoftBank zu kaufen. Doch dieser Plan scheiterte 18 Monate später am Widerstand von Aufsichtsbehörden und Kunden.

Die Anleger bleiben vorsichtig bis skeptisch gegenüber anderen Technologieunternehmen, die bereit sind, an die Börse zu gehen, und die Erwartungen sind gering. Nächste Woche werden voraussichtlich auch der Lebensmittellieferdienst Instacart und das Marketingtechnologieunternehmen Klaviyo mit dem Handel auf dem öffentlichen Markt beginnen.

Doch Instacart, das seine IPO-Pitch-Meetings diese Woche mit der Festlegung einer Preisspanne begann, die das Unternehmen unter Berücksichtigung aller ausstehenden Aktien auf 8,6 bis 9,3 Milliarden US-Dollar bewertete, wird voraussichtlich weit unter seiner einmaligen Bewertung von 39 Milliarden US-Dollar auf dem privaten Markt bewertet . Klaviyo begann seine Pitch-Meetings mit einer Bewertungsspanne von 7,7 bis 8,3 Milliarden US-Dollar, etwas unter seiner letzten privaten Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar.

Um Vertrauen in die öffentlichen Angebote zu wecken, haben viele Unternehmen versucht, der Wall Street zu versichern, dass es sich um wünschenswerte Investitionen handelt. Vor seinem Angebot sagte Arm, dass es ein „erklärtes Interesse“ in Höhe von 735 Millionen US-Dollar für den Kauf seiner Aktien von Unternehmen bekundet habe, mit denen es zusammenarbeitet, darunter Nvidia, Google, Samsung, Apple und Intel.

Instacart unternahm einen ähnlichen Schritt und verkaufte 175 Millionen US-Dollar seiner IPO-Aktien an PepsiCo. Klaviyo gab außerdem bekannt, dass es im Vorfeld seines Angebots die Investmentfirmen BlackRock und AllianceBernstein als „Eckpfeiler“-Investoren gewonnen hatte. Solche Zusagen vor einem Börsengang herauszuposaunen, sei in Zeiten, in denen der Markt boomt, nicht so üblich, sagte Herr Hsu von Wharton.