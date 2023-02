Die bizarre Geschichte von Groundhog Day und Punxsutawney Phil

CNN

Jedes Jahr warten Amerikaner in verschneiten Staaten mit angehaltenem Atem darauf, ob Punxsutawney Phil seinen Schatten entdecken wird. Und jedes Jahr nehmen wir Phils Wettervorhersage – noch sechs Wochen Winter oder früher Frühling? – als Evangelium, Meteorologie sei verdammt.

Es ist ungefähr so ​​seltsam (und niedlich), wie Feiertage sein können. Wie also wurde der Tag des Murmeltiers von einer verrückten lokalen Tradition zu einer jährlichen Feier, an der sogar diejenigen von uns Spaß haben können, die sich keine Sorgen um den Winter machen?

Wir erkunden die Ursprünge des Groundhog Day von einem winzigen Ereignis bis zu einem amerikanischen Feiertag, auf den wir alle stolz sein können. Spoiler: Auf der Speisekarte stehen Dachse, Unsterblichkeit und mindestens ein Murmeltier.

Jeden 2. Februar wandern die Mitglieder des Punxsutawney Groundhog Club zu Gobbler’s Knob, Punxsutawney Phils offiziellem Zuhause etwas außerhalb der Stadt. Die Gruppe trägt Zylinderhüte und Smokings und wartet darauf, dass Phil seinen Bau verlässt, und wenn er seinen Schatten sieht, bekommt die Stadt sechs weitere Wochen Winter. Wenn er seinen Schatten nicht sieht, bekommt Punxsutawney einen frühen Frühling.

Aber die frühen Samen des Groundhog Day, die wir heute kennen, wurden laut Dan Yoder, einem Folkloristen „geboren und aufgewachsen im Groundhog Country in Zentral-Pennsylvania“, vor Tausenden von Jahren gepflanzt, der die endgültige Geschichte des Volksfeiertags geschrieben hat, der zur nationalen Tradition wurde.

Der Feiertag entwickelte sich über Jahrhunderte, da er von verschiedenen Gruppen begangen wurde, von den Kelten über die Deutschen bis hin zu den Holländern aus Pennsylvania und schließlich von denen in anderen Teilen der USA. Seine Entwicklung begann in der vorchristlichen Ära Westeuropas, als die keltische Welt die vorherrschende kulturelle Kraft in der Region war. Im keltischen Jahr gab es anstelle von Sonnenwenden vier Daten – ähnlich wie wir sie heute zur Abgrenzung der Jahreszeiten verwenden – die die „Wendepunkte“ des Jahres waren. Einer von ihnen, laut Yoder, war der 1. Februar.

Diese Wendepunktdaten waren für die Europäer damals so wichtig, dass sie sie christianisierten, als Westeuropa das Christentum weithin annahm. Während der 1. Mai zum 1. Mai und der 1. November zu Allerheiligen wurde, wurde der Feiertag am 1. Februar auf den folgenden Tag verschoben – und wurde schließlich zum Tag des Murmeltiers.

Zunächst war der Feiertag im Februar jedoch als „Lichtmeß“ bekannt, ein Tag, an dem Christen Kerzen zur Segnung in die Kirche brachten – ein Zeichen für eine Licht- und Wärmequelle für den Winter. Aber wie die anderen drei „Wendepunkte“ war es immer noch ein „wetterwichtiges“ Datum, das einen Wechsel der Jahreszeiten bedeutete, schrieb Yoder.

Und als die Landwirtschaft die größte, wenn nicht sogar die einzige Industrie der Region war, wurde die Vorhersage des Wetters zu einer Art Ritual, das als wesentlich für die Gesundheit der Ernte und der Stadtbewohner angesehen wurde. Mit dem Feiertag war auch eine gewisse Mystik verbunden, wie aus einem Gedicht des Naturforschers John Ray aus dem Jahr 1678 hervorgeht:

„Wenn Lichtmeßtag schön und hell ist

Winter wird einen anderen Flug haben

Wenn es am Lichtmeßtag Schauer und Regen gibt

Der Winter ist vorbei und wird nicht wiederkommen.“

Das tierische Meteorologie-Element wurde erst integriert, als Deutschsprachige in Teile Europas kamen, die früher von den Kelten bevölkert waren, und ihre eigenen Überzeugungen zu den Feiertagen mitbrachten – außer dass sie ihre Wetten anstelle eines Murmeltiers auf einen Dachs absicherten. Eine alte europäische Enzyklopädie, die Yoder zitierte, weist auf den deutschen Dachs als „Wetterprophet zu Lichtmess“ hin, obwohl nicht klar ist, warum. (Quellen wie der Bundesstaat Pennsylvania und der Punxsutawney Groundhog Club sagen, dass die Deutschen Igel auch als Vorboten der neuen Saison betrachteten.) Als der Feiertag mit den Pennsylvania Dutch nach Übersee kam, tauschten sie den Dachs gegen ein amerikanisches Murmeltier, das ebenso scheu und unterirdisch war wahrscheinlich häufiger in dem Gebiet, in dem sie sich niedergelassen haben.

Viele Quellen behaupten, dass der ursprüngliche Tag des Murmeltiers 1887 stattfand, als die Einwohner von Punxsutawney zu Gobbler’s Knob aufbrachen, bekannt als Phils „offizielles“ Zuhause, aber der erste Beweis, den Yoder fand, dass die Stadtbewohner einem Murmeltier das Wetter anvertrauten, war ein Tagebuch Der Eintrag war auf das Jahr 1840 datiert. Und da die holländischen Einwanderer in Pennsylvania hauptsächlich Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts ankamen, ist es wahrscheinlich, dass der Feiertag laut der Library of Congress schon Jahrzehnte früher existierte, als wir aufgezeichnet haben.

Ein Teil des Grundes, warum so viele von uns über den Groundhog Day Bescheid wissen, ist auf den gleichnamigen Film von 1993 zurückzuführen. Der Ausdruck „Murmeltiertag“ wurde sogar zur Abkürzung für dieses Déjà-vu-Gefühl, denselben Tag immer wieder zu erleben. Aber Punxsutawney Phil wurde schon vor dem Debüt des Films zu einer Art Kultstar – laut York Daily Record trat er 1960 in der Show „Today“ auf und besuchte 1986 das Weiße Haus. Er verzauberte sogar Oprah Winfrey, indem er auf ihr auftrat 1995 zeigen.

Bevor er jedoch eine Berühmtheit war, war er es Mittagessen. In einer schrecklichen Wendung ging es bei den frühesten Groundhog Days des 19. Jahrhunderts darum, den armen Phil zu verschlingen, nachdem er seine Vorhersage gemacht hatte. Das Jahr 1887 war das Jahr des „Groundhog Picnic“, sagte Yoder. Der Historiker Christopher Davis aus Pennsylvania schrieb, dass die Einheimischen Murmeltier als „besonderes lokales Gericht“ zubereiteten, das in der Punxsutawney Elk Lodge serviert wurde, deren Mitglieder später den Groundhog Club der Stadt gründeten. Die Gäste waren „erfreut darüber, wie zart“ das Fleisch des armen Murmeltiers war, sagte Davis.

Murmeltierfleisch verließ schließlich die Speisekarte der Betriebe in Punxsutawney, als die Stadtbewohner seinen Wert erkannten. In den 1960er Jahren bekam Phil seinen Namen, eine Anspielung auf „King Phillip“, laut Groundhog Club. (Der spezifische König Phillip, nach dem er benannt wurde, ist unklar; Mental Floss wies darauf hin, dass es seit Jahrhunderten keinen König Phillip von Deutschland gegeben hat, aus dem viele Siedler in Pennsylvania stammten). Davor war er einfach „Br’er Groundhog“.

Die Popularität von Punxsutawney Phil hat mehrere Nachahmer inspiriert: Es gibt Staten Island Chuck in New York, Pierre C. Shadeaux aus Louisiana und Thistle the Whistle-Schwein aus Ohio, um nur einige andere Murmeltier-Wetterprognostiker zu nennen. Aber es gibt nur einen Phil, und er ist das Original.

Trotz ihrer frühen Praxis, Phils Familie zu verwöhnen, behauptet der Punxsutawney Groundhog Club, dass es seit 1886 nur einen Phil gegeben hat. Er bekommt jedes Jahr beim sommerlichen Groundhog Picnic ein „Lebenselixier“, das ihm „auf magische Weise sieben weitere Jahre schenkt Leben“, sagte der Verein. (Groundhogs können bis zu sechs Jahre in freier Wildbahn und bis zu 14 in Gefangenschaft leben, pro PBS-Natur, also machen Sie damit, was Sie wollen.)

Auch die Offseason muss Phil nicht alleine verbringen. Er ist laut Groundhog Club mit Phyliss verheiratet, die nicht das gleiche Lebenselixier erhält und daher nicht ewig wie ihr Murmeltier-Ehemann leben wird. Es gibt kein offizielles Wort darüber, wie viele Ehefrauen Phil im Laufe der Jahre überlebt hat.

Was seine Genauigkeit bei der Wettervorhersage angeht – Phils Erfolg oder Misserfolg. Er sieht seinen Schatten oft – laut York Daily Record, der jede einzelne von Phils offiziellen Wettervorhersagen seit dem 19. Jahrhundert analysiert hat, sogar 107 Mal. Letztes Jahr sah Phil seinen Schatten, der mit einem großen Wintersturm zusammenfiel. Daumen drücken für mehr Glück für uns alle in diesem Jahr.