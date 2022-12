Die Bildershow: NPR

Bildunterschrift umschalten Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

Von einem Lachs, der einem Bären ins Gesicht schlägt, bis hin zu einem Pinguin, der keinen Kopf zu haben scheint – die Comedy Wildlife Photography Awards haben dieses Jahr ihre Gewinner bekannt gegeben.

Die Organisation reicht Tausende von Einsendungen für jede ihrer Fotokategorien ein: Kreaturen des Landes, Kreaturen der Luft, Kreaturen des Meeres, einen Junior Award für Fotografen unter 18 Jahren, einen Internet-Portfolio-Preis und einen Publikumspreis.

Jennifer Hadley, eine Fotografin aus Texas, gewann den Hauptpreis als Gesamtsiegerin für ihr Foto vom Januar 2021 eines 3 Monate alten Löwenjungen, das in der Serengeti-Region in Tansania aus einem Baum stürzt.

„Es war definitiv unerwartet“, sagte Hadley gegenüber NPR. „Wie oft siehst du Katzen, die von Bäumen fallen?“

Obwohl Aufnahmen wie diese oft unvorhersehbar seien, sagte sie, Fotografen bereiten sich auf das Unerwartete vor.

„Was Sie vorhersehen können, ist, dass möglicherweise etwas passiert, also möchten Sie sich so positionieren, wie Sie denken, dass sich Tiere bewegen werden, wo das Licht ist, wie sich das auf die Geschwindigkeit Ihrer Kamera auswirken wird“, sagte Hadley.

Hadley erhält eine handgefertigte Trophäe vom Wonder Workshop in Dar es Salaam, Tansania, zwei Fototaschen und eine einwöchige Safari in Kenia. Dort hofft sie, möglicherweise die große Migration einzufangen, wenn Millionen von Zebras, Gnus und Gazellen während der Trockenzeit auf der Suche nach frischem Gras und Wasser durch die Serengeti streifen.

Obwohl er den Hauptpreis mit nach Hause nahm, hatte Hadley erst vor kurzem damit begonnen, sich Vollzeit der Fotografie zu widmen. 2021 gab sie ihren Job im Unternehmen auf, um sich der Tierfotografie zu widmen. Sie nannte es einen Vertrauensvorschuss.

„Es war ein bisschen beängstigend, weil ich einen guten Job hatte, gut bezahlt, und das habe ich meine ganze Karriere gemacht. Also diesen Sprung zu machen und ins Unbekannte zu gehen und etwas völlig anderes auszuprobieren, das habe ich nicht getan zu wissen, ob ich es wirklich professionell schaffen könnte oder nicht, war nervenaufreibend“, sagte sie. „Aber ich dachte nur, wenn nicht jetzt, wann dann?“

John Chaney, ein Geschäftsmann und Fotograf mit über 50 Jahren Erfahrung, war einer der 10 „besonders empfohlenen Gewinner“, die für sein Foto vom August 2021 ausgezeichnet wurden, auf dem ein Lachs am Fuße der Brooks Falls in Alaska einem Bären scheinbar ins Gesicht schlägt.

Von Ende Juni bis September machen ausgewachsene Lachse eine beschwerliche Reise flussaufwärts vom Ozean zu den Kiesbetten ihrer Geburt, um alle zwei bis drei Jahre zu laichen. Der National Park Service schätzt, dass jedes Jahr 200.000 bis 400.000 Lachse erfolgreich die Wasserfälle überspringen.

Chaney sagte, dass sich Bären oben und unten an den Brooks Falls niedergelassen haben, um sich von den flatternden Lachsen zu ernähren.

„Überall dort, wo Wildtiere vorkommen, versuchen Sie, einen guten Platz abzustecken, und Sie machen einfach stundenlang Fotos, um das beste Bild zu erhalten, sei es ein einzigartiger Gesichtsausdruck oder ein Tier, das etwas Einzigartiges tut, um das Bild zu etwas Besonderem zu machen“, sagte er NPR .

Chaney sagte, er habe keine Tipps oder Tricks, um eine komödiantische Aufnahme zu machen.

„Das ist einfach Glück“, sagte er.

