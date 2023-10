Jedes Kind in Schlesien (Polen) weiß es. Wer ist Bebok? Ist es gut oder schlecht? Sollten wir davor Angst haben? Besucht es dich auch? Ist es einer von uns? Wovor fürchtest du dich? Was ist dein Bebok?

Als Kind hatte ich Angst vor den Monstern, die sich unter meinem Bett versteckten. Später erschreckte mich meine Mutter mit einem anderen, der sich in der Dunkelheit unseres Kellers versteckte. In meinen Teenagerjahren hatte ich das Gefühl, nicht dazuzugehören. Aber die Liste meiner Ängste war sehr lang. Es gibt immer Bebok, der auf uns wartet oder sich in uns versteckt.





Dieses Projekt und nun auch Buch erzählt eine zeitgenössische Geschichte über eine Gruppe von Freunden. Die jungen Leute aus der Kleinstadt Września spielen sich selbst in Bebok, daher sind einige der Fotos typischerweise dokumentarisch, obwohl das Publikum nur raten kann, um welche es sich handelt. Alles auf dieser Welt wirkt fiktional und real zugleich. Fast alle Charaktere schlüpfen in die Rolle von Teenagern, die gemeinsam einen unbeschwerten Urlaub verbringen. Bis auf einen. Die Titelrolle. Bebok. Bebok besteht aus Angst. Die Angst, die nicht erfunden ist, ist wirklich real und kann uns alle betreffen.

Was wissen wir über Bebok? Nicht viel. Er tritt als geheimnisvoller Beobachter der erfreulichen Ereignisse im Leben der jungen Menschen auf. Es steht auf der Straße und schaut durch das Fenster einer Wohnung, in der eine Party stattfindet, es guckt einem küssenden Paar zu oder beobachtet heimlich eine Gruppe von Freunden, die in einem Sommerhaus Zeit miteinander verbringen. Im Grunde genommen wissen wir nicht, ob Bebok tatsächlich – physisch – in den dargestellten Situationen auftritt. Vielleicht finden auch diese Ereignisse überhaupt nicht statt und geschehen nur in seiner Fantasie?

Beschriftung umschalten Karolina Jonderko

Bebok könnte die Geschichte von jedem von uns sein. Im Projekt und im Buch geht es um die Zähmung von Angst und Furcht, aber auch um mangelnde Zugehörigkeit und das Streben nach Akzeptanz in der Gruppe. Es geht auch darum, erwachsen zu werden und sich dem Unbekannten zu stellen.

Sehen Sie, inwieweit Bebok auch Ihre Geschichte ist. Hab keine Angst. Du wirst nicht allein sein.

Karolina Jonderko ist eine in Polen lebende Dokumentarfotografin. Sie können mehr von ihrer Arbeit auf ihrer Website sehen, KarolinaJonderko.comoder auf Instagram, unter @karolinajonderko.

