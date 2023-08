Die vivo V29-Serie debütierte im Juni mit dem V29 Lite, das in Europa auf den Markt kam, und dem das Vanilla V29 folgte, ebenfalls in Europa. Die Serie wird auch in Indien erwartet, aber es ist möglich, dass keines dieser Modelle an erster Stelle steht – stattdessen drehen sich die meisten Leaks um das vivo V29e.

Unten finden Sie Bilder, die zwei Farbvarianten des E-Modells zeigen, das voraussichtlich noch in diesem Monat auf den Markt kommen wird. Diese wurden von Ishan Agarwal und geteilt 91Handys. Dieses Modell sieht anders aus als die beiden anderen V29-Telefone, die wir bisher gesehen haben.

Erstens gibt es keine Kamerainsel, sondern nur zwei separate Objektive. Es gibt auch kein „Aura Light“, den 15,6-mm-LED-Kreis beim Vanilla V29, der eine gleichmäßige Ausleuchtung für Porträtaufnahmen verspricht. Die Hauptkamera sollte über einen 64-MP-Sensor und OIS verfügen, ähnlich wie beim V29 Lite (das auch nur über einen normalen LED-Blitz verfügt).

Der andere große Unterschied ist das Display – sowohl das V29 als auch das V29 Lite verfügen über 6,78-Zoll-AMOLED-Panels und beide sind gebogen. Wir kennen die Größe des V29e-Displays nicht (schätzungsweise 6,78 Zoll), aber es sieht völlig flach aus.

Der Chipsatz wird eine weitere Änderung mit sich bringen – den Geekbench-Ergebnissen zufolge wird das Telefon mit dem Snapdragon 480-Chipsatz betrieben, obwohl einige Berichte behaupten, dass es sich stattdessen um einen Chip der Dimensity 7000-Serie handeln wird. Das V29 nutzt einen Snapdragon 778G, das V29 Lite einen Snapdragon 695, das E-Phone könnte also das langsamste im Bunde sein.

Welcher Chipsatz auch immer den V29e antreibt, er sollte mit 8–12 GB RAM und 128–256 GB Speicher ausgestattet sein. Es wird erwartet, dass der Akkuaufbau derselbe ist wie beim V29, d. h. ein 4.600-mAh-Akku mit 80-W-Schnellladung (der V29 Lite verfügt über einen 5.000-mAh-Akku und 44-W-Ladeleistung).

Beachten Sie, dass es auch ein viertes Gerät der Serie geben sollte, das vivo V29 Pro. Seit einem Teaser im Mai haben wir nicht mehr viel darüber gehört.

Quelle 1 | Quelle 2