Millionen von Amerikanern mit unbezahlten Arztrechnungen würden diese Schulden gemäß Vorschlägen, die vom Consumer Financial Protection Bureau geprüft werden, nicht länger in ihren Kreditauskünften auftauchen lassen.

Die Agentur, die Feedback von möglicherweise betroffenen Kleinunternehmen einholt, geht davon aus, im nächsten Jahr einen Regelvorschlag herauszugeben, teilte das Büro am Donnerstag mit.

Wenn die Regel endgültig ist, wäre es Verbraucherkreditunternehmen untersagt, medizinische Schulden- und Inkassoinformationen in Berichte aufzunehmen, die Gläubiger für ihre Versicherungsentscheidungen verwenden.

Gläubiger könnten bei der Beurteilung der Kreditanträge von Kreditnehmern nur nichtmedizinische Informationen berücksichtigen. Und Schuldeneintreiber wären nicht mehr in der Lage, die Auflistung medizinischer Schulden in Kreditauskünften als Druckmittel zu nutzen, um Verbraucher unter Druck zu setzen, fragwürdige Rechnungen zu bezahlen, sagte das Büro.

„Untersuchungen zeigen, dass Arztrechnungen bei Kreditentscheidungen kaum prädiktive Aussagekraft haben, dennoch beschäftigen sich Dutzende Millionen amerikanischer Haushalte in ihren Kreditauskünften mit Arztschulden“, sagte CFPB-Direktor Rohit Chopra. „Wenn jemand krank wird, sollte er sich auf seine Genesung konzentrieren können, anstatt gegen Inkassobüros zu kämpfen, die versuchen, ihn zur Zahlung von Rechnungen zu erpressen, die er vielleicht gar nicht schuldet.“

Laut einem Bericht des Amtes aus dem Jahr 2022 gaben etwa 20 % der Amerikaner an, medizinische Schulden zu haben. Chopra betonte jedoch, dass viele Gesundheitsrechnungen Fehler enthielten.

„Familien werden oft mit einer Reihe verwirrender und fehlerhafter Rechnungen konfrontiert, und zu viele von uns geraten in eine Teufelsschleife aus Streitigkeiten zwischen Versicherungsgesellschaften und Gesundheitsdienstleistern“, sagte er. „Diese Rechnungen, auch solche, bei denen der Patient keine weiteren Schulden hat, können letztendlich in der Kreditauskunft des Patienten aufgeführt werden.“

Die zur Diskussion stehenden Vorschläge sind der jüngste Schritt in den Bemühungen des Büros, die Auswirkungen der medizinischen Schulden auf die Verbraucher einzudämmen. CFPB und andere Agenturen untersuchen auch medizinische Abrechnungspraktiken, einschließlich kostspieliger Produkte wie medizinische Kreditkarten und Ratenkredite.

Das Weiße Haus hat auch versucht, die medizinische Schuldenlast der Amerikaner zu verringern, als Teil seiner Bemühungen, den Menschen bei der Bewältigung der Inflation und der höheren Lebenshaltungskosten zu helfen. Letztes Jahr legte sie einen Vier-Punkte-Plan zum Schutz der Verbraucher vor. Dazu gehörte auch, dass das Büro Kreditauskunfteien und Inkassobüros untersucht, die die Rechte von Patienten und Familien verletzen.

Medizinische Schulden haben die Kreditwürdigkeit der Menschen gesenkt, was sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, ein Haus zu kaufen, eine Hypothek aufzunehmen oder ein kleines Unternehmen zu besitzen, sagte Vizepräsidentin Kamala Harris am Donnerstag in einem Telefonat mit Reportern.

„Wir wissen, dass die Bonitätsbewertung darüber entscheidet, ob eine Person wirtschaftlich gesund und wohlhabend sein kann, geschweige denn über die Fähigkeit, ihr Vermögen zu vermehren“, sagte sie. „Heute bieten wir eine Lösung zur Behebung dieses Problems an … Zusammen werden diese Maßnahmen die Kreditwürdigkeit von Millionen Amerikanern verbessern, damit sie besser in ihre Zukunft investieren können.“

Ebenfalls im vergangenen Jahr kündigten die drei größten Kreditauskunfteien – Equifax, Experian und TransUnion – an, dass sie fast 70 % der medizinischen Schulden aus Verbraucherkreditberichten streichen würden.

Die Agenturen berücksichtigen nicht mehr medizinische Schulden, die nach der Tilgung in die Verbraucherkreditauskünfte eingezogen wurden. Dadurch wurden Schulden in Milliardenhöhe aus Verbraucherakten beseitigt.

Darüber hinaus erscheinen unbezahlte Inkassoschulden im ersten Jahr nicht mehr in den Kreditauskünften, während die vorherige Zahlungsfrist sechs Monate betrug. Das gibt den Menschen mehr Zeit, mit ihren Krankenversicherern oder Leistungserbringern zusammenzuarbeiten, um die Rechnungen zu begleichen. Und Schulden aus dem medizinischen Inkasso von weniger als 500 US-Dollar werden in den Kreditauskünften nicht mehr aufgeführt.