Die Biden-Regierung warnt vor größeren Störungen an der Grenze, wenn Richter die Asylregelung stoppen

Die Biden-Regierung hat am Dienstag ein Berufungsgericht aufgefordert, die Beibehaltung umfassender neuer Asylbeschränkungen zuzulassen, und warnte davor, dass eine Aussetzung dieser Beschränkungen an der Grenze „erheblich störend“ wäre.

Die Regierung drängt auf die Einrichtung eines Richtergremiums in Pasadena, Kalifornien – zwei von Präsident Bill Clinton ernannte und einer vom Präsidenten Donald Trump – ein Urteil vom Juli aufzuheben, mit dem die neuen Asylbeschränkungen blockiert werden sollten. Die neuen Beschränkungen machten es deutlich schwieriger, sich für Asyl zu qualifizieren, wenn ein Migrant nicht zunächst online einen Antrag stellte oder durch ein anderes Land wie Mexiko reiste und dort keinen Schutz suchte. Sie blieben während des Berufungsverfahrens an Ort und Stelle.

Obwohl die Richter nicht sofort urteilten und keinen Hinweis auf ihre Haltung gaben, ereigneten sich die Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund, dass die Republikaner im Senat im Rahmen von Präsident Joe Bidens Antrag auf Militärhilfe für die Ukraine und Israel weitreichende Änderungen der Asylberechtigung per Gesetz erlassen wollten .

Gerichte blockierten ähnliche Maßnahmen unter Trump, aber die Biden-Regierung sagt, ihr Ansatz sei anders, weil er mit neuen legalen Einreisemöglichkeiten in das Land verbunden sei und Ausnahmen schaffe. Befürworter der American Civil Liberties Union, des Center for Gender & Refugee Studies und des National Immigrant Justice Center argumentieren jedoch, dass es sich um recycelte Richtlinien aus der Trump-Ära handelt, die gegen US-Recht verstoßen und es Menschen ermöglichen, Asyl zu beantragen, egal wie und wo sie ankommen.

Eine im Januar eingeführte mobile App ermöglicht es Asylsuchenden, 1.450 Termine pro Tag an offiziellen Grenzübergängen zu Mexiko zu vereinbaren, während die Biden-Regierung monatlich bis zu 30.000 Personen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela erlaubt hat, Asyl zu beantragen, wenn sie online einen Antrag stellen einen finanziellen Sponsor und kommen an einem Flughafen an.

Diese neuen Wege stellten „einen sehr bedeutenden Unterschied“ zur Trump-Politik dar, sagte Brian Boynton, ein Anwalt des Justizministeriums. Boynton wies auch darauf hin, dass 12 % der 57.700 Asylsuchenden, die bis September der neuen Regelung unterlagen, diese vermieden haben, indem sie „ausnahmsweise“ nachgewiesen haben „zwingende Umstände“, einschließlich „akuter medizinischer Notfall“, „unmittelbare und extreme Gefahr für Leben oder Sicherheit“ oder Opfer von Menschenhandel.

ACLU-Anwalt Spencer Amdur sagte, die Ausnahmen seien „winzig“ und die „überwältigende Mehrheit“ der Asylsuchenden müsse an einer offiziellen Einreisestelle einreisen.

„Das Einzige, was sie nicht tun können, ist, substanzielle Asylbarren einzuführen“, sagte Amdur. „Das ist für sie keine verfügbare Option.“

Nachdem die neuen Beschränkungen in Kraft getreten waren, gingen die illegalen Grenzübertritte aus Mexiko von ihrem Allzeithoch Anfang Mai zurück, doch obwohl die Zahl der Festnahmen nicht auf 10.000 Grenzübertritte pro Tag zurückging, war die Flaute nur von kurzer Dauer. Die Verhaftungen im September lagen nur knapp unter dem monatlichen Allzeithoch vom Dezember 2022 und überstiegen im zweiten Jahr in Folge im Haushaltsjahr der Regierung, das am 30. September endete, die Marke von 2 Millionen.

Blas Nuñez-Neto, stellvertretender Heimatschutzminister für Grenz- und Einwanderungspolitik, sagte letzte Woche in einem separaten Fall, dass die Asylbeschränkungen von entscheidender Bedeutung seien. Zahlen zeigen, dass die Zustimmungsraten bei ersten Asylprüfungen stark zurückgingen, nachdem die neuen Beschränkungen in Kraft traten.

Boynton forderte die Richter auf, die Richtlinie auch dann beizubehalten, wenn sie sich gegen die Regierung entscheiden, und deutete damit an, dass diese bereit sei, den Fall im Falle einer Niederlage vor den Obersten Gerichtshof zu bringen.