Die Biden-Regierung plant, den Gesundheitsnotstand von Covid am 11. Mai zu beenden

US-Präsident Joe Biden hält Bemerkungen zur Coronavirus-Krankheit (COVID-19), bevor er am 30. März 2022 im South Court Auditorium des Eisenhower Executive Office Building im Weißen Haus in Washington, USA, eine zweite COVID-19-Auffrischimpfung erhält.

Die Biden-Regierung plant, den Gesundheitsnotstand von Covid in diesem Frühjahr zu beenden, was einen wichtigen Wendepunkt in der Reaktion der USA auf die Pandemie darstellen wird.

Das Weiße Haus sagte in einer Erklärung am Montag, es werde am 11. Mai sowohl den von der Trump-Administration im Jahr 2020 ausgerufenen öffentlichen Gesundheitsnotstand als auch den nationalen Notstand beenden.

Die Erklärung des Büros für Verwaltung und Haushalt kam als Reaktion auf zwei Gesetze, die von den Republikanern des Repräsentantenhauses eingebracht wurden, um beide Notstandserklärungen zu beenden.

OMB sagte, die abrupte Beendigung der Notstandserklärungen auf die in der republikanischen Gesetzgebung festgelegte Weise würde „weitreichendes Chaos und Unsicherheit im gesamten Gesundheitssystem schaffen“.

Die Notfallerklärungen haben es Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglicht, flexibler zu reagieren, wenn sie während Covid-Schüben mit Spitzen im Patientenaufkommen konfrontiert sind.

Die Anmeldung bei Medicaid ist während des Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit ebenfalls stark gestiegen, da der Kongress Staaten grundsätzlich daran gehindert hat, Personen aus dem Programm abzumelden.

Eine im Dezember verabschiedete Bestimmung in der Bundesausgabengesetzgebung ermöglicht es den Bundesstaaten, im April wieder mit der Abmeldung von Personen von Medicaid zu beginnen.

OMB sagte, die Beendigung der Erklärungen, ohne den Krankenhäusern Zeit zur Anpassung zu geben, würde wahrscheinlich zu „Unterbrechungen in der Versorgung und Zahlungsverzögerungen führen, und viele Einrichtungen im ganzen Land werden Einnahmeverluste erleiden“.

Es würde auch „Verwirrung und Chaos säen“ im Prozess der Abwicklung des Medicaid-Deckungsschutzes, sagte OMB.

