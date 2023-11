Die Biden-Regierung fordert das US-Gericht nachdrücklich auf, die Asylbeschränkungen aufrechtzuerhalten

7. November (Reuters) – Ein Anwalt der Regierung von US-Präsident Joe Biden erklärte am Dienstag vor einem Berufungsgericht, dass ein Richter zu Unrecht eine Regelung blockiert habe, die neue Beschränkungen für Asylsuchende an der Grenze zwischen den USA und Mexiko vorsehe.

Ein aus drei Richtern bestehendes Gremium des 9. US-Berufungsgerichts in Pasadena, Kalifornien, hörte die Berufung der Regierung gegen eine Entscheidung, die besagte, dass die Anfang des Jahres verabschiedete Regelung gegen das Bundeseinwanderungsgesetz verstößt, in dem ausdrücklich festgelegt ist, dass das illegale Überschreiten der Grenze nicht zulässig sein sollte Bar ins Asyl.

Die Anfechtung der Regel wurde von Interessengruppen von Einwanderern vorgebracht, die von der American Civil Liberties Union (ACLU) vertreten werden.

Biden, ein Demokrat, trat 2021 sein Amt an und versprach, viele der harten Maßnahmen des ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump rückgängig zu machen. Er hat jedoch viele strenge Grenzmaßnahmen ergriffen, da eine Rekordzahl von Migranten beim illegalen Grenzübertritt erwischt wurde.

Die Verordnung geht davon aus, dass die meisten Migranten keinen Anspruch auf Asyl haben, wenn sie durch andere Länder gereist sind, ohne dort zuvor Schutz zu suchen, oder wenn sie die Grenze illegal überquert haben, anstatt an einem bestimmten Einreisehafen anzukommen.

Der 9. Bezirk hat im August die Entscheidung des Richters ausgesetzt, die die Regelung blockierte, sodass sie bis zum Ausgang der Berufung in Kraft bleiben konnte.

Brian Boynton vom US-Justizministerium argumentierte am Dienstag, dass die Regel gültig sei, weil sie Migranten nicht kategorisch Asyl verbiete, sondern verschiedene Ausnahmen enthalte, um die Vermutung zu widerlegen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl hätten.

Bis September hatten 12 % der Migranten, die eine Ausnahme gemäß der Regel beantragt hatten, diese erhalten, sagte Boynton.

Aber diese Statistik zeigt lediglich, dass die überwiegende Mehrheit der Migranten aufgrund der Art und Weise, wie sie in die USA eingereist sind, überhaupt nicht für einen Asylantrag in Betracht gezogen wird, was einen Verstoß gegen das Einwanderungsrecht darstellt, sagte ACLU-Anwalt Spencer Amdur vor Gericht.

„Eine solch kleine Ausnahme kann nicht den Unterschied in der Rechtmäßigkeit der Regel ausmachen“, sagte Amdur.

Die Richter machten keine Angaben zu ihrer Haltung während der einstündigen Anhörung. Zwei von ihnen stellten jedoch fest, dass das Bundeseinwanderungsgesetz der Regierung offenbar einen weiten Ermessensspielraum einräumt, alle relevanten Faktoren bei der Entscheidung zu berücksichtigen, wer letztendlich Asylschutz erhält.

Wenn die Art der Einreise bei der endgültigen Asylentscheidung berücksichtigt werden könne, sei es sinnvoll, dass sie ein Faktor bei der Entscheidung sei, ob ein Migrant überhaupt einen Antrag stellen könne, sagte Bezirksrichter Lawrence VanDyke.

