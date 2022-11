Die Biden-Administration unterstützt die Immunität des saudischen Kronprinzen in der Khashoggi-Klage

Die Biden-Regierung sagt, dass das hohe Amt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ihn vor einer Klage wegen seiner angeblichen Rolle bei der Ermordung eines in den USA ansässigen Journalisten schützen sollte, was eine Kehrtwende von Joe Bidens leidenschaftlichen Anklagen des Prinzen im Wahlkampfweg wegen der brutalen Ermordung darstellt.

Die Regierung sprach sich für einen Anspruch auf rechtliche Immunität von Prinz Mohammed aus – Saudi-Arabiens De-facto-Herrscher, der kürzlich auch den Titel des Premierministers angenommen hat – gegen eine Klage, die von der Verlobten des getöteten Kolumnisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, und von den Rechten eingereicht wurde Khashoggi gründete die Gruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Khashoggis Verlobte und DAWN verklagten den Kronprinzen, seine Top-Assistenten und andere vor dem Bundesgericht in Washington wegen ihrer angeblichen Rolle bei Khashoggis Ermordung. Saudi-Arabien sagt, der Prinz habe keine direkte Rolle bei der Ermordung gespielt.

„Jamal ist heute erneut gestorben“, twitterte Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz nach der US-Anmeldung am späten Donnerstag.

Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Kashoggi, spricht am 3. Juli 2020 mit Medienvertretern vor einem Gericht in Istanbul, wo der Abwesenheitsprozess gegen zwei ehemalige Adjutanten des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman stattfand. Cengiz hat die Haltung der US-Regierung bezüglich ihrer Klage am Freitag gesprengt. (Emrah Gurel/The Associated Press)

Die Feststellung der Immunität der US-Regierung für Prinz Mohammed, manchmal auch als MBS bezeichnet, ist nicht bindend, und ein Richter wird letztendlich über die Gewährung der Immunität entscheiden. Aber es verärgerte Rechtsaktivisten und riskierte einen Rückschlag von demokratischen Gesetzgebern.

Der Schritt der USA erfolgte, als Saudi-Arabien die Inhaftierung und andere Vergeltungsmaßnahmen gegen friedliche Kritiker im In- und Ausland verstärkte und die Ölproduktion drosselte, ein Schritt, der als Unterbietung der Bemühungen der USA und ihrer Verbündeten angesehen wird, Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen.

Der demokratische Senator Tim Kaine reagiert:

Ich bin entschieden anderer Meinung als die wiederholte Bereitschaft der Regierung, Präsident Bidens eigenen Versprechen den Rücken zu kehren, dass der saudische Prinz Mohammed bin Salman für seine Rolle bei der Ermordung eines Journalisten aus Virginia, der den Mut hatte, Grausamkeit und Korruption aufzudecken, zur Rechenschaft gezogen werden würde. https://t.co/PsU23QnSLE –@timkain

Das Außenministerium bezeichnete am Donnerstag den Aufruf der Regierung, den saudischen Kronprinzen bei der Ermordung von Khashoggi im Jahr 2018 vor US-Gerichten zu schützen, als „rein rechtliche Entscheidung“. Es zitierte, was es als langjährigen Präzedenzfall bezeichnete.

Trotz seiner Empfehlung an das Gericht sagte das Außenministerium in seiner Einreichung am späten Donnerstag, dass es „keine Meinung zu den Vorzügen der vorliegenden Klage hat und seine unmissverständliche Verurteilung des abscheulichen Mordes an Jamal Khashoggi wiederholt“.

Starke Worte im Wahlkampf

Saudische Beamte töteten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. Es wird angenommen, dass sie ihn zerstückelt haben, obwohl seine Überreste nie gefunden wurden. Die US-Geheimdienste kamen zu dem Schluss, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien die Ermordung des weithin bekannten und angesehenen Journalisten genehmigt hatte, der kritisch über Prinz Mohammeds harte Art und Weise geschrieben hatte, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die er als Rivalen oder Kritiker betrachtete.

In der Erklärung der Biden-Regierung vom Donnerstag wurden Visabeschränkungen und andere Strafen erwähnt, die sie gegenüber niederrangigen saudischen Beamten wegen des Todes verhängt hatte.

„Seit den ersten Tagen dieser Regierung hat die Regierung der Vereinigten Staaten ihre große Besorgnis über die Verantwortung saudischer Agenten für den Mord an Jamal Khashoggi zum Ausdruck gebracht“, sagte das Außenministerium. In seiner Erklärung wurde die angebliche Rolle des Kronprinzen nicht erwähnt.

Biden als demokratischer Präsidentschaftskandidat gelobte, die saudischen Herrscher wegen der Ermordung von Khashoggi im Jahr 2018 zum „Ausgestoßenen“ zu machen.

„Ich denke, es war ein glatter Mord“, sagte Biden 2019 in einem CNN-Rathaus als Kandidat. „Und ich denke, wir hätten es so festnageln sollen. Ich habe damals öffentlich gesagt, wir sollten es so behandeln, und es sollte Konsequenzen dafür geben, wie wir mit dieser Macht umgehen.“

UHR | Biden wird wegen MBS-Begrüßung kritisiert, Treffen:

Biden fragte nach dem Treffen mit MBS und dem Mord an Khashoggi In einer Pressekonferenz am Freitag stellte US-Präsident Joe Biden Fragen zu seinem Austausch mit Mohammed bin Salman über den getöteten Journalisten Jamal Khashoggi und zu seinem Fauststoß mit dem saudi-arabischen Kronprinzen.

Aber Biden als Präsident hat versucht, die Spannungen mit dem Königreich abzubauen, einschließlich der Fäuste mit Prinz Mohammed auf einer Reise in das Königreich im Juli, während die USA daran arbeiten, Saudi-Arabien davon zu überzeugen, eine Reihe von Kürzungen der Ölförderung rückgängig zu machen.

„Es ist mehr als ironisch, dass Präsident Biden im Alleingang versichert hat, dass MBS der Rechenschaftspflicht entgehen kann, obwohl Präsident Biden dem amerikanischen Volk versprochen hat, alles zu tun, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte die Leiterin von DAWN, Sarah Leah Whitson, in einer Erklärung. unter Verwendung des Akronyms des Prinzen.

Anspruch auf souveräne Immunität

Biden hatte im Februar 2021 ausgeschlossen, dass die US-Regierung Prinz Mohammed selbst bei der Ermordung von Khashoggi, einem Einwohner der Gegend von Washington, DC, bestrafen würde. Biden sprach, nachdem er die Veröffentlichung einer freigegebenen Version der Erkenntnisse der Geheimdienste über die Rolle von Prinz Mohammed bei dem Mord genehmigt hatte, und argumentierte, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Präzedenzfall für die USA gab, um gegen den Anführer eines strategischen Partners vorzugehen.

Menschen halten während eines Protestes am 2. Oktober 2020 Plakate von Khashoggi in der Nähe des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul. (Emrah Gurel/The Associated Press)

Das US-Militär hat Saudi-Arabien lange Zeit vor externen Feinden geschützt, im Austausch dafür, dass Saudi-Arabien die globalen Ölmärkte über Wasser hält.

Ein Bundesrichter in Washington hatte der US-Regierung bis Donnerstag um Mitternacht Zeit gegeben, sich zu der Behauptung der Anwälte des Kronprinzen zu äußern, dass Prinz Mohammeds hohes offizielles Ansehen ihn in dem Fall rechtlich immun mache.

Die Biden-Administration hatte auch die Möglichkeit, so oder so keine Meinung zu äußern.

Die souveräne Immunität, ein Konzept, das im Völkerrecht verwurzelt ist, besagt, dass Staaten und ihre Beamten vor einigen Gerichtsverfahren vor den inländischen Gerichten anderer Staaten geschützt sind.

Die Aufrechterhaltung des Konzepts der „souveränen Immunität“ trage dazu bei, sicherzustellen, dass amerikanische Führer ihrerseits keine Angst davor haben müssen, vor Gerichten im Ausland verschleppt zu werden, um sich Klagen in anderen Ländern zu stellen, sagte das Außenministerium.