Illustration von Carlo Cadenas / The Verge

Die Biden-Administration stellt heute ein neues Cybersicherheitslabel für intelligente Geräte vor. In einer Pressekonferenz sagte die Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC), Jessica Rosenworcel, dass das neue Label mit dem Namen „US Cyber ​​Trust Mark“ bedeuten werde, dass Geräte, die es tragen, Sicherheitsstandards erfüllen, die auf den in einem Bericht des National Institute of Standards and Technology festgelegten Standards basieren (NIST). Das freiwillige Programm wird voraussichtlich im Jahr 2024 in Kraft treten und die Etiketten „bald danach“ auf den Geräten verfügbar sein.

Das Programm soll vernetzte Geräte abdecken, die häufig im Haushalt zu finden sind, wie intelligente Kühlschränke, intelligente Mikrowellen, intelligente Fernseher und intelligente Klimatisierungssysteme. In der Ankündigung werden aber auch „intelligente Fitness-Tracker“ als Gerät aufgeführt, das…

